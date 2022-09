Oberdorfer Festzelt feiert Premiere: Das war beim dreitägigen Festprogramm geboten

Zum ersten Mal haben der Trachtenverein Marktoberdorf und die Feuerwehr zusammen das Oberdorfer Festzelt auf die Beine gestellt - mit viel Programm.

25.09.2022 | Stand: 15:51 Uhr

Feiern unterm weiß-blauen Himmelszelt: Drei Tage lang hieß es im Oberdorfer Festzelt für tausende Besucher „Ein Prosit der Gemütlichkeit“. Zum ersten Mal fand die Veranstaltung am Marktoberdorfer Modeon statt. Das Festzelt-Programm, das der Trachtenverein Marktoberdorf und die Feuerwehr zusammen auf die Beine gestellt haben, hatte es in sich: Am Freitag starte die Band Shark mit einem Partyabend.

Trachtenverein Marktoberdorf räumt mit Klischees auf

Der große Blaulichttag sorgte am Samstag trotz des regnerischen Wetters für großen Andrang. Samstagabend heizten die Brauhaus Musikanten und die Allgäu Feagern ein. Die Stadtkapelle Marktoberdorf sorgte beim Frühschoppen am Sonntag für Unterhaltung auf den gut gefüllten Bierbänken, wie unser Foto zeigt. Der Trachtenverein Marktoberdorf bewies mit der Musikkapelle Rieder und der Kemptener Tanzlmusi, dass Trachtenwesen viel mehr ist als nur Plattler.

