Beim Fahrsicherheitstraining rasant durch den Parcours

Grundschüler aus Obergünzburg und Ronsberg zeigen, was sie mit dem Fahrrad können. Sie bewältigen einen schwierigen Slalom.

03.08.2023 | Stand: 12:32 Uhr

Das ADAC-Fahrradturnier hat kürzlich in Obergünzburg am Verkehrsübungsplatz stattgefunden. Daran nahmen die dritten und vierten Klassen der Grundschulen Obergünzburg und Ronsberg teil. Wie gewohnt richteten Vorsitzender Rennwart Lehnert und Kassiererin Martina Maresch vom MSC Obergünzburg mit einem Helferteam das Turnier aus.

Die Schüler der Klasse 4a und ihre Lehrerin Mechthild Streng betreuten die anderen teilnehmenden Klassen. Sie sorgten dafür, dass die Stationen immer wieder einsatzbereit waren.

Die Kinder mussten mehrere schwierige Aufgaben hintereinander meistern

So sah der Parcours aus: Als erstes mussten die Kinder korrekt mit Schulterblick und Handzeichen starten und dann nach ein paar Metern über ein Spurbrett fahren. Danach mussten sie eine Kette mit der linken Hand greifen, damit einen Pfosten umrunden und die Kette wieder auf dem Ständer ablegen. Anschließend galt es, durch eine S-Gasse zu fahren, ohne die Begrenzungsklötzchen umzuwerfen.

Nun kam die gleiche Kreiselstation wie vorne, abgesehen davon, dass die Schüler mit der rechten Hand nach der Kette greifen mussten. Beim Weiterfahren sollten die Teilnehmer korrektes Linksabbiegen demonstrieren, bevor sie an der Startlinie für die Slalomstrecke stoppten. Hier sausten sie so schnell wie möglich im Slalom um die wirklich eng gestellten Kegel, bevor sie im Ziel eine Vollbremsung hinlegten. Die Schulsieger und Klassenbesten wurden am Ende mit Medaillen gekürt.

