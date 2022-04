Dr. Jörg Gabler ist Chef der Gabler-Saliter-Bank in Obergünzburg. Der 91-Jährige liebt das Gespräch mit den Kunden. Bleibt die Frage: Denkt er je ans Aufhören?

01.04.2022 | Stand: 21:29 Uhr

Dr. Jörg Gabler empfängt in seinem Büro im Obergeschoss der Gabler-Saliter-Bank. Aus dem Fenster blickt Gabler auf das Obergünzburger Rathaus. In einer Ecke des Raumes steht das Familienerbstück, der Bankier-Tisch, an dem schon Bankgründer Johann Michael Gabler 1828 arbeitete. Kürzlich erhielt der 91-jährige Gabler das Bundesverdienstkreuz am Bande. Anlass für ein Gespräch über sein Leben und die Bank.