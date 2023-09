Dieser Mann opferte sein Erbe für ein Krankenhaus

Dominikus Ringeisen wirkte elf Jahre als Seelsorger und „Samariter“ in Obergünzburg. Wie er den Neubau des Krankenhauses vorantrieb

22.09.2023 | Stand: 15:36 Uhr

Der erste Zeitungsbericht über die Krankenhaushistorie in Obergünzburg handelte von den Jahren 1551 bis 1871, nachdem Benefiziat Dominikus Ringeisen am 3. August 1871 seine Tätigkeit in der Pfarrei St. Martin aufgenommen hatte. Im zweiten Bericht geht es nun um Ringeisens seelsorgerische Hauptaufgaben in Obergünzburg – um sein kämpferisches Wirken, das der aufopfernden Versorgung der Kranken, Armen und Behinderten, aber vor allem auch den Sterbenden galt. Die Quelle sind dabei Aufzeichnungen, aus denen Hermann Knauer vom Arbeitskreis Heimatkunde auch in seinen Erzähl-Cafés zitierte.

Zu Ringeisens ersten Tätigkeiten in Obergünzburg zählten demnach die Gründung des Krankenpflegevereins, die Einrichtung der ambulanten Pflege im Rahmen des sogenannten Elisabethenvereins und seine ausgeprägte Hingabe für die kinderreichen Familien. Schon nach kurzer Zeit seines Wirkens als Seelsorger in der Pfarrei erkannte er den Mangel an einer besseren Versorgung der Kranken. Die unter Bürgermeister und Milchunternehmer Johann Baptist Gabler gebaute örtliche Krankenanstalt am Nord-/Ostende des Ortes war viel zu klein.

Gekämpft für ein neues Krankenhaus in Obergünzburg

So kümmerte sich der Geistliche mit kämpferischer Energie um den Neubau eines Krankenhauses neben der bestehenden viel zu kleinen Krankenanstalt. Zur Verwirklichung seines Vorhabens opferte er sein elterliches Erbe und startete gleichzeitig ein buchstäblich „bettelhäftiges“ Sammeln von Geldern im Ort und weitem Umkreis. Die Not, in welche die damals sehr zahlreich beschäftigten Mägde und Knechte gerieten, wenn sie aufgrund einer Krankheit – überwiegend Infektionskrankheiten – nicht ausreichend versorgt waren, machten Ringeisen noch fordernder in seinem Betteln.

Krankenhaus sollte 35 Zimmer haben

Die Kostenvoranschläge für das neue Krankenhaus beliefen sich auf 200.000 Mark. Geplant wurden ein Hauptgebäude mit einer Hauskapelle, 36 Krankenzimmern (41 Betten) mit Infektionsabteilung, ein Blatternhaus (Isolierstation), ein Waschhaus mit Bügelraum, ein Ökonomietrakt für Schafe, Schweine und Gänse, ein Eiskeller sowie eine Holzremise. Auch Gartenanlagen für die Kranken als auch ein Gemüsegarten wurden angelegt.

Doch das Geld reichte letztendlich bei Weitem nicht. Ringeisen nahm ein persönliches Darlehen auf, dessen Höhe die dankbare Bevölkerung im Laufe der Zeit durch Spenden zu verringern half.

So entstand um 1880 und in den nachfolgenden Jahren durch Zukauf von Grundstückstücken, den Einsatz von Fron- und Spanndiensten der Bauern, durch die Aufgeschlossenheit der Handwerker und den enormen körperlichen Kräfteaufwand vieler fleißiger, ehrenamtlicher Hilfskräfte an der heutigen Krankenhausstraße 18 das Ringeisenkrankenhaus.

Einweihung im Jahr 1883

Das Oratorium wurde 1883 eingeweiht und das Allerheiligste eingesetzt. Historienmaler Johannes Kaspar machte dem unermüdlichen Geistlichen Dominikus Ringeisen das Ölgemälde „Der barmherzige Samariter“ zum Geschenk.

Nach elf Jahren in Obergünzburg wurde Ringeisen für kurze Zeit Wallfahrtsgeistlicher in Kaufbeuren. 1888 verabschiedete er sich aus dem Allgäu und gründete in Ursberg bei Günzburg das nach ihm benannte Ringeisenwerk. Am 4. Mai 1904 verstarb der Kämpfer für die Kranken und Behinderten.

Über 70 Jahre – von 1883 bis 1953 – diente das Ringeisen-Gebäude der Region und der Pfarrei, aber auch weit darüber hinaus als Krankenhaus.

Nach der Inbetriebnahme 1953 des neuerbauten Kreiskrankenhauses Obergünzburg auf dem Hagenmooshügel diente das geschichtsträchtige Ringeisengebäude an der Krankenhausstraße als noch viele Jahre als Altersheim. 1999 entstand nach Abbruch desselben das neue Kreisseniorenheim an gleicher Stelle.