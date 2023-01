Obergünzburg steckt Millionen in Trinkwasser und Kanal

Obergünzburg steckt viel Geld in seine (Ab-)Wasserversorgung. Zur Finanzierung müssen Darlehen aufgenommen werden. Das ist nicht das einzige brisante Thema.

16.01.2023 | Stand: 11:39 Uhr

Der Obergünzburger Kommunalbetrieb plant ein umfangreiches Bauprogramm für die nächsten Jahre. Die einzelnen Maßnahmen im Bereich (Ab-)Wasser wurden in der jüngsten Sitzung im Marktrat vorgestellt.

Dringendstes Projekt ist die Sanierung der Abwasseranlage in Ebersbach. Die wasserrechtliche Erlaubnis für die Teichkläranlage laufe Ende 2024 aus, sagte Bürgermeister Lars Leveringhaus. Der Fremdwasseranteil betrage bis zu 60 Prozent und müsse zwingend reduziert werden. Zudem müsse die biologische Reinigung erheblich verbessert werden. Für eine Sanierung wurden mehrere Alternativen untersucht. Im Ergebnis sei ein Anschluss des Ortsteiles an die Kläranlage in Obergünzburg per Druckleitung die wirtschaftlichste Variante. Ein Neubau der Kläranlage in Ebersbach wäre mit Berücksichtigung der Betriebskosten mehr als doppelt so teuer.

Allein der neue Hochbehälter in Obergünzburg soll drei Millionen Euro kosten

In Obergünzburg ist der Neubau eines Hochbehälters mit zwei Kammern mit je 600 Kubikmetern Fassungsvolumen geplant. Die Kosten belaufen sich auf rund drei Millionen Euro. Für die Erneuerung der alten Wasserleitung zum Hochbehälter Eschers sind knapp 400.000 Euro eingeplant.

Auch die Quellzuleitung der Wasserversorgung Ebersbach muss dringend erneuert werden. Dafür ist eine Million Euro veranschlagt. Zur Finanzierung der Projekte wird der Kommunalbetrieb heuer ein Darlehen von 1,9 Millionen Euro aufnehmen. Auch in den Folgejahren sind Kredite nötig. (Lesen Sie auch: Warum die Ruderatshofener um ihr Trinkwasser fürchten.)

Der Marktrat beriet noch weitere Themen: Warum es keine Rentenberatung mehr gibt

Rentenberatung: Die Verwaltungsgemeinschaft Obergünzburg kann derzeit keine Rentenberatung mehr anbieten. Der Grund seien fehlende personelle Ressourcen, sagte Geschäftsstellenleiter Matthias Rieser im Marktrat. Auch Rentenanträge mit Kontenklärung können nicht mehr aufgenommen werden. Diese Leistungen fallen laut Gesetz in die Zuständigkeit der jeweiligen Rentenversicherungsträger, erklärte er. Vollständig ausgefüllte Rentenanträge können weiterhin im Rathaus abgegeben werden. Die Verwaltung bemühe sich derzeit um regelmäßige Beratungstermine der Deutschen Rentenversicherung in Obergünzburg. „Wir arbeiten an einer Lösung. Das Niveau der bisherigen Beratung werden wir aber nicht mehr erreichen“, ergänzte Bürgermeister Leveringhaus.

Feuerwehr: Für die Feuerwehr Obergünzburg ist 2026 ein neues Einsatzfahrzeug HLF 20 als Ersatzbeschaffung geplant. Gemeinsam mit Germaringen soll es über eine Sammelausschreibung beschafft werden. Durch die interkommunale Zusammenarbeit ergibt sich ein Sonderzuschuss von 10 Prozent. Bei geschätzten Gesamtkosten von 525.000 Euro verbleibt nach Abzug der Förderung durch Freistaat und Landkreis ein Eigenanteil von rund 285.000 Euro für den Markt. Für die Betreuung der Ausschreibung wird ein Planungsbüro beauftragt. Der Marktrat befürwortete das einstimmig.