Vor 70 Jahren bekam Obergünzburg ein neues Krankenhaus

Im Oktober 1953 ist das Kreiskrankenhaus in Obergünzburg eingeweiht worden. Die Anfänge der Krankenversorgung begannen aber schon 400 Jahre früher.

16.09.2023 | Stand: 18:00 Uhr

1953, also vor 70 Jahren, wurde das neue Kreis-Krankenhaus in Obergünzburg eingeweiht und seiner Bestimmung übergeben. „Aus Ringeisens Beispiel wuchs die große Tat“: So war damals der Bericht im Obergünzburger Tagblatt vom 16. Oktober 1953 überschrieben. Darin wurde die Bedeutung des ästhetisch noblen Bauwerks für den Ort und das Östliche Günztal gewürdigt und das Krankenhaus auf drei ganzseitigen Berichten der Öffentlichkeit vorgestellt.Lesen Sie auch: Bezirkskliniken investieren knapp neun Millionen Euro in den Ausbau der Günztalklinik

