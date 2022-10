Zeitzeugen erinnern sich: Dieser Befehl sorgte 1942 für Ensetzen in Obergünzburg

Beim Erzählcafé in Obergünzburg erinnern sich Veteranen an den Juni 1942: Drei Kirchenglocken und eine Statue wurden für einen bestimmten Zweck beschlagnahmt.

Beim Erzählcafé Ü80 des Arbeitskreises Heimatkunde (AKH) mit Hermann Knauer erinnerten sich die betagten Teilnehmer mit Wehmut an schicksalsträchtige Momente der Kriegsjahre.

Vor achtzig Jahren (im Juni 1942) sollten drei der 1564, 1569 und 1646 gegossenen historischen Kirchturmglocken zum Einschmelzen für Kriegszwecke vom Turm der St. Martinskirche genommen wurden. Dieses Geschehen hatte damals in der Obergünzburger Bevölkerung großes Entsetzen ausgelöst.

Kurze Zeit später wurde – ebenso auf Befehl des Reichskriegsministeriums – auch die Bronzestatue vom Kriegerdenkmal, beschlagnahmt und sollte zur Weiterverwendung für Kriegszwecke eingeschmolzen werden. Die Statue war zur Erinnerung an das Leid durch den Ersten Weltkrieg 1914/18 auf dem südlichen Kirchplatz aufgestellt worden.

"Ironie des Schicksals": Kriegerdenkmal sollte für Krieg eingeschmolzen werden

Die Kriegsveteranen unter den Erzählgästen bezeichneten es als „Ironie des Schicksals“, dass die Monumentalfigur aus Bronze, die an die gefallenen Soldaten des vorangegangenen Krieges 1914/18 erinnern sollte, wieder zum Töten von Menschen und zum Vernichten von Hab und Gut eingesetzt werden sollte. Doch kehrten 1947 die in der Hamburger Glockensammelstelle gelagerten Glocken, wieder in die Heimatkirche zurück.

Das ehemalige Kriegerdenkmal auf dem südlichen Kirchplatz nach dem Zweiten Weltkrieg wurde aufgelöst und vorübergehend eine Gedenkstätte unmittelbar neben der Eingangstüre in das Gotteshaus installiert. Dafür sollte auf dem Friedhof ein neues Denkmal an die vermissten und gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege erinnern.

Zeitzeugen in Obergünzburg: Neue Gedächtnisstätte im östlichen Turm

Während die Sudetendeutsche Landsmannschaft 1952 ihren in der alten Heimat verbliebenen Toten im östlichen Turm eine künstlerisch hochwertige Gedächtnisstätte schuf, sollte 1959 nun der westliche Turm, unmittelbar neben der Aussegnungshalle zum Gedenken aller Gefallenen und Vermissten der Marktgemeinde dienen.

