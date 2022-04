Trotz Titelambitionen läuft es für Obergünzburgs Volleyballerinnen nicht richtig rund

Die Obergünzburger Volleyballerinnen sind auf Kurs in Richtung Meisterschaft. Trotzdem läuft es im Moment alles andere als glatt. Auch am Wochenende nicht.

02.04.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Seit Ende Oktober läuft für die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg die Runde, langsam geht es in Richtung Saisonende. Der Weg dahin ist jedoch holprig, denn die beiden für Samstag, 2. April, angesetzten Heimspiele fallen aus – nicht nur wegen Corona. Stattdessen steht für Montag, 4. April, ein Nachholspiel an.

Mitte Februar erfolgte der Re-Start und seitdem hat es noch kein Team geschafft, die Obergünzburgerinnen zu schlagen. Es sind noch vier Spiele zu bestreiten und die Bilanz ist phänomenal: elf Spiele, elf Siege, direkter Kurs in Richtung Meisterschaft in der Landesliga Süd-West.

Coronafälle bei Volleyballerinnen sorgen für erneute Spielabsage

Die Tabellenspitze wollen die Günztalerinnen weiterhin verteidigen, obwohl die für Samstag angesetzten Heimspiele gegen den TSV München-Ost und die DJK Augsburg-Hochzoll nicht stattfinden können. „Es gibt positive Coronafälle bei den Augsburgerinnen, sodass sie gezwungen sind, das Spiel gegen uns abzusagen“, erklärt Volleyball-Abteilungsleiterin Julia Nisseler. Somit fällt mittlerweile das dritte Match in Folge coronabedingt aus, da zuvor die Allgäuerinnen selbst betroffen waren.

Das Team aus München hat seine Mannschaft für diese Saison inzwischen abgemeldet, daher wandern automatisch drei Punkte auf das Konto des TSV Obergünzburg. In der Landesliga Süd-West ist es bereits neben Eichstätt und Schwabing das dritte Team, das aufgrund der aktuellen Situation keine Möglichkeiten mehr findet, seinen regulären Spielbetrieb noch aufrecht zu erhalten.

Warum Obergünzburgs Spielerinnen das Saisonende herbeisehnen

Somit steht schon vor dem Wochenende fest, dass die Günztalerinnen weiterhin den Platz an der Sonne behalten. „Wir bleiben die Gejagten, auch wenn wir jetzt nicht spielen“, sagt Mittelblockerin Franziska Thaller. Der Nachholtermin für die Partie gegen Augsburg-Hochzoll steht derzeit noch nicht fest.

Lesen Sie auch

Volleyball in der Landesliga Warum bei Obergünzburgs Volleyballerinnen ein Wort völlig tabu ist

Jennifer Ruf fiebert unterdessen auch schon dem Saisonende entgegen, da so langsam immer mehr Schulter- und Knieprobleme in den Vordergrund rücken. Dennoch ist die Mittelangreiferin hochmotiviert, obwohl am Samstag spielfrei ist. „Wir haben es geschafft, als Mannschaft zusammenzuwachsen. Es läuft derzeit super“, beschreibt Ruf das Wir-Gefühl.

Mit diesen Gefühlen fahren die Volleyballerinnen nach Lohhof

Statt am Samstag sind die Frauen am Montagabend gefordert. Es ist ein Nachholspiel beim SV Lohhof angesetzt. Dann muss sich der Tabellenführer zum ersten Mal in dieser Saison gegen das Team aus dem Landkreis München beweisen. Der Vorsprung auf Lohhof beträgt bereits elf Punkte. „Der Tabellenplatz von ihnen sagt überhaupt nicht aus. Das wird wohl eine Überraschungskiste“, warnt Franziska Thaller vor zu viel Euphorie.