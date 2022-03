Obergünzburgs Volleyballerinnen fertigen Spitzenreiter ab

Der Siegeszug von Obergünzburg in der Volleyball-Landesliga geht weiter. Nun war der Tabellenführer an der Reihe. Warum die Frauen davon selbst überrascht sind.

09.03.2022 | Stand: 15:30 Uhr

Die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg haben nach einem überzeugenden Auftritt den bisherigen Spitzenreiter der Landesliga, den TV Planegg-Krailing II, mit einem deutlichen 3:0 besiegt. Den Ostallgäuerinnen gelang das Kunststück, bereits zum zweiten Mal in dieser Runde gegen Planegg-Krailing zu gewinnen. Der Lohn: Obergünzburg hat nun selbst die Spitze übernommen.

Endlich wieder in Obergünzburg vor Publikum spielen

Im Hinspiel verbuchte der TSV die sehr ausgeglichene, spannende Partie mit 3:2 für sich. Nun im Rückspiel demonstrierte das Obergünzburger Team eindrucksvoll seine spielerische Klasse. Die Gastgeberinnen hatten einen großen Rückhalt in ihren Fans und den Zuschauern, die wieder in die Halle durften. Unter Beifall sowie Anfeuerungsrufen drehten die Frauen auf. „Ich bin immer noch selbst überrascht, wie stark wir heute aufgespielt haben“, freut sich Außenangreiferin Franziska Thaller über die Tabellenführung.

Bereits nach 17 Minuten war der erste Durchgang mit 25:13 vorbei. Die Gastgeberinnen zeigten dem favorisierten Team, das mit 14 Spielerinnen anreiste, deutlich die Grenzen auf. Dabei hatte der Ligaprimus im Vorfeld dieses Spitzenspiels noch große Töne gespuckt.

Das hat den Volleyballerinnen geholfen

Zu Beginn des zweiten Satzes hatten die Günztalerinnen Anlaufschwierigkeiten und gerieten mit 0:5 in den Rückstand. Jedoch fanden sie nach einer Auszeit wieder zurück ins Spiel. In diesem Durchgang schenkten sich beide Mannschaften nichts und präsentierten den Zuschauern sehenswerten Volleyballsport. „Jede einzelne von uns hat sich reingehängt und gekämpft“, sagt Thaller und nennt als Beispiel Sarah Leschensky, die druckvolle Aufschläge serviert hat. „Ich glaube, dass auch unsere Fans und Zuschauer den Gegner aus dem Konzept gebracht haben.“ Somit ging der zweite Durchgang mit 25:20 ebenfalls an den TSV.

„Auch im dritten Satz sind wir dauerhaft drangeblieben und haben es heute gerockt“, äußert sich Franziska Thaller begeistert über die mannschaftliche Leistung und den deutlichen Erfolg. Durchgang drei entschieden die Gastgeberinnen mit 25:21.

Warum Gegner Planegg-Krailing II so frustriert ist

„Planegg war im Vorfeld sehr siegessicher. Der Druck lag eindeutig beim Gegner und wir haben ihn einfach überfahren“, kommentiert Libera Kathrin Strobel, die den Erfolg kaum in Worte fassen konnte. Für Außenangreiferin Sabine Boppeler war es ein tolles Gefühl, nach über zwei Jahren wieder ein Pflichtspiel daheim vor Fans absolvieren zu können. „Unser Angriffs- und Aufschlagspiel war heute unsere Stärke“, resümiert sie.

Mit 26 Punkten liegt das Team aus Obergünzburg, das das einzige Team der Landesliga-Süd ohne Niederlage ist, knapp vor Planegg-Krailing II an der Tabellenspitze. Zuvor war das für Freitagabend angesetzte Match gegen den SV Lohhof von den Gästen aus Unterschleißheim abgesagt. Ob die Partie gewertet wird, entscheidet das Sportgericht. Laut Verbandsstatuten kann ab März kein Spiel mehr aufgrund von Corona verschoben werden. Zu dicht ist der Terminkalender aller Teams. Wer nun absagt, verliert automatisch die Punkte.