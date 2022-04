Sie können selbst kaum glauben: Obergünzburgs Volleyballerinnen holen die Meisterschaft

Obergünzburgs Volleyballerinnen feiern nach 3:1-Sieg in Lohhof den Titel. Danach sah es im Spiel nicht immer aus. Warum es ein Kampf auf Biegen und Brechen war.

Nach dem 3:1-Sieg beim SV Lohhof III am Montag ist in Stein gemeißelt, was zu Saisonbeginn niemand zu träumen gewagt hätte: Die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg sichern sich vorzeitig die Meisterschaft in den Landesliga Süd-West. Nach einem nervenaufreibenden Spiel ist ihnen der Platz an der Tabellenspitze nicht mehr zu nehmen.

Für Obergünzburg geht ein Traum in Erfüllung

Die Vorzeichen für das letzte Auswärtsspiel der Saison standen nicht gut. Krankheitsbedingt konnte das Team um die Trainerinnen Julia Nisseler und Julia Obermeier nicht auf Stammspielerin Sabine Boppeler zurückgreifen. Für sie sprang kurzerhand Katja Schneider im Mittelblock ein. Jennifer Ruf wechselte somit von ihrer Stammposition als Mittelangreiferin auf den Außenangriff. Trotz ungewohnter Aufstellung gelang es der Mannschaft, den ersten Durchgang mit 25:15 relativ eindeutig für sich zu entscheiden.

Im zweiten Satz sah das ganz anders aus. Obergünzburg lag 0:5 zurück. Schon zu Satzbeginn hatten die Frauen diesen Durchgang aus den Händen gegeben. „Wir hatten erhebliche Probleme in der Annahme, was auch an der ungewohnten Konstellation gelegen hat. Zwar sind die Spielerinnen zur Mitte etwas besser ins Spiel gekommen und haben sich die ganze Zeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert“, sagt Julia Obermeier. Gegen Ende des Satzes erspielte sich der TSV sogar eine leichte Führung, die allerdings die Gegnerinnen durch gute Aufschläge wieder zu ihren Gunsten umdrehten. Somit ging der zweite Satz mit 25:23 verdient an die Heimmannschaft.

Warum es zwischenzeitlich im Obergünzburger Spiel stockte

Auch der dritte Satz war umkämpft. Immer wieder versuchten die Münchnerinnen, den Tabellenführer ins Straucheln zu bringen. Nach 25 Minuten ging der dritte Durchgang dennoch mit 25:22 an die Günztalerinnen.

Dass dieses Match nicht einfach ist, war spätestens jetzt allen Beteiligten klar. Zwar übernahmen die Obergünzburger Spielerinnen im vierten Satz zunächst die Führung, taten sich aber immer schwerer, diese zu verteidigen. „Wir haben leider mit unseren Aufschlägen nicht den gewohnten Druck aufbringen können. Das hat sich das ganze Spiel über durchgezogen. Es waren nur ganz wenige Serien dabei, was ja eigentlich sonst immer unsere Stärke war“, zieht Julia Obermeier Bilanz.

Und dann muss die Spielertrainerin doch noch aufs Feld

Wieder war es Lohhof, das gegen Satzende vorn lag. Beim Stand von 20:23 verletzte sich Mittelangreiferin Katja Schneider. Somit musste Spielertrainerin Julia Nisseler doch noch aufs Parkett. Diese bewies gute Nerven und verschaffte dem TSV mit zwei starken Aufschlägen den Ausgleich. Nach dem Stand von 24:24 brauchte es noch zwei weiterer Matchball-Anläufe, bis endlich nach 36 Minuten der Satz und somit drei weitere Punkte auf dem Obergünzburger Konto standen.

Weil nur noch ein Spiel bevorsteht und der Vorsprung auf den zweitplatzierten TV Planegg Krailing II sieben Punkte beträgt, ist die Meisterschaft somit vorzeitig gesichert. „Auch wenn das keine Glanzleistung von uns war, sind wir einfach froh, dass wir es geschafft haben“, blickt Franziska Thaller zufrieden auf das Spiel und die Saison zurück. „Unser Ziel war es, dass wir als Team zusammenwachsen und vielleicht sogar vorne mitspielen können. Dieses Ziel haben wir weit übertroffen. Das macht mich wirklich sehr stolz.“

Kommenden Freitag steht das letzte Spiel der Saison an. Zu Gast ist der momentane Tabellenvierte FC Langweid.