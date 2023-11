Oberlehrer, Botaniker, Mesner, Posthalter: Anton Sohler war ein Mann mit vielen Talenten

Am 2. November 1933 starb der Untrasrieder Ehrenbürger, Tausendsassa und „Bierpfennig“-Eintreiber Anton Sohler. Der Sohlerweg erinnert noch heute an ihn.

Von Karl Fleschutz

01.11.2023 | Stand: 05:30 Uhr

Vor 90 Jahren , am 2. November 1933, starb der am 11. August 1855 in Weiler geborene Anton Sohler. Zunächst war er Hilfslehrer in Legau, bevor er 1882 mit 27 Jahren die einklassige Volksschule in Untrasried übernahm.

