Obst für alle! Ein Appell des Landratsamtes Ostallgäu

Obst für alle: Wer seinen Obstbaum mit einem gelben Band versieht, gibt die Ernte für Passanten frei. Je mehr ungenutztes Obst gepflückt wird, umso besser.

24.08.2022 | Stand: 12:03 Uhr

Obstbaumbesitzerinnen und Besitzer, die ihr Obst selbst nicht brauchen, können mit dem Anbringen eines gelben Bandes am Baum darauf hinweisen, dass alle Interessierten die Früchte für den Eigenbedarf pflücken dürfen. Mit der Aktion „Gelbes Band“ soll die Ernte von nicht genutztem Obst gefördert und somit der Lebensmittelverschwendung entgegengewirkt werden. Darauf weist das Landratsamt Ostallgäu nun in einer Pressemitteilung hin. (Lesen Sie auch: "Kampf gegen größte Bedrohung unserer Zeit": Stadt Marktoberdorf startet Klimaschutz-Offensive.)

Immer noch werden viel zu viele Lebensmittel weggeworfen, kritisiert das Landratsamt Ostallgäu

Denn immer noch werden in Deutschland große Mengen an Lebensmitteln weggeworfen, bedauert die Behörde. Doch diese Verschwendung von Lebensmitteln gelte nicht nur für die Supermarktware, die ein Mindesthaltbarkeitsdatum um einige Tage überschritten hat oder nicht mehr frisch genug aussieht. „Sie betrifft vielmehr auch Obst, das nie den Weg in einen Erntekorb gefunden hat, bevor es vom Baum fällt und verdirbt.“

Das liege meistens daran, dass die Ernte und Verarbeitung der Früchte für die Besitzer zu zeitaufwendig oder zu beschwerlich ist. Um diese Früchte doch noch zu nutzen, rufen das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und die Ministerien der Länder seit vergangenem Jahr bundesweit zur Ernteaktion „Gelbes Band“ auf.

"Hier dürfen die süßen Früchte ohne Rücksprache für den Eigenbedarf gepflückt werden!" - Wie Interessierte online fündig werden

Wer also Obstbäume oder -Sträucher besitzt, aber während der Obstsaison die vielen Früchte nicht abernten kann, kann die Gehölze einfach mit einem gut sichtbaren, gelben Band markieren. „Das signalisiert: Hier dürfen die Früchte ohne Rücksprache und für den eigenen Bedarf gepflückt und bereits von diesem Baum gefallenes Obst darf kostenlos aufgelesen werden“, erläutert die Marktoberdorfer Behörde.

Den Standort eines solchen Obstbaumes können die Besitzer auch auf der Webseite des Bundesministeriums unter folgendem Link in einer Karte eintragen lassen. So kann der Baum von allen Interessierten ganz einfach im Internet gefunden werden. (Lesen Sie auch: Stadt Marktoberdorf verkauft jetzt Baumpatenschaften als Weihnachtsgeschenk.)

Bei Fragen zu Obstbäumen und -sträuchern berät am Landratsamt Ostallgäu die Kreisfachberatung für Gartenkultur

Damit die Aktion erfolgreich ist müssen Nutzer aber einige Verhaltensregeln einhalten, heißt es vom Landratsamt. Das Ernten sollte demnach ausschließlich an Bäumen und Sträuchern erfolgen, die ein gelbes Band tragen, um das Eigentum anderer zu respektieren. Mit den Obstbäumen sollte beim Pflücken behutsam umgegangen werden. Und es sei natürlich sinnvoll, nur so viel zu ernten, wie im Eigenbedarf auch verbraucht werden könne.

Bei Fragen beraten Birgit Wehnert (08342 911-380) und David Nißle (08342 911-326) von der Kreisfachberatung für Gartenkultur und Landespflege am Landratsamt Ostallgäu.