Ölspur in Obergünzburg: Feuerwehr greift ein

Aufgrund eines defekten Müllsammelfahrzeugs lief in Obergünzburg Öl aus. Mit einem Spezialfahrzeug konnten die Experten das Schmiermittel wieder beiseitigen.

27.01.2023 | Stand: 16:31 Uhr

Die Feuerwehr Obergünzburg hat heute eine vier bis fünf Kilometer lange Ölspur beseitigt, die aus einem Fahrzeug ausgelaufen war. Grund für das Leck war laut dem Feuerwehrkommandanten Stefan Rauscher ein Defekt an einem Müllsammelfahrzeug, das in den frühen Morgenstunden in der Marktgemeinde unterwegs war. Aufgrund des Regens in der vorherigen Nacht verteilte sich das Schmiermittel über die gesamte Straße. Nachdem mehrere Notrufe eingegangen waren, rückten neun Mitglieder der Feuerwehr Obergünzburg aus.

Unterstützt wurden Sie durch drei Mitarbeitende des Bauhofs und Angehörige der Firma Schlichtling aus Kempten. Nachdem die Feuerwehrleute Ölbindemittel auf der Straße verteilt hatten, um die Rutschgefahr zu verringern, kam ein Spezialfahrzeug von Schlichtling zum Einsatz. Mit heißem Wasser, Reinigungsmittel und Bürsteneinsatz wurde das Öl beseitigt, sodass die Straße danach wieder befahrbar war. Durch das Öl kam laut Kommandant Rauscher niemand zu Schaden.

Lesen Sie auch: Feuerwehr Obergünzburg übt den Einsatz nach dem Hackerangriff