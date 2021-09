Ohne Spenderlunge wäre er tot: So geht es dem 17-jährigen Mukoviszidose-Patienten David Berkmiller

Das Jahr 2018 hat der Ostallgäuer Mukoviszidose-Patient David nur knapp überlebt. Jetzt geht es ihm gut, und er will anderen Betroffenen helfen.

29.09.2021 | Stand: 18:39 Uhr

Im März 2018 stand es für David Berkmillers Leben Spitz auf Knopf. Ohne die Spenderlunge, die er in letzter Sekunde erhielt, hätte der damals 13-Jährige aus Wald das Jahr nicht überlebt (wir berichteten). Der Ostallgäuer leidet an der unheilbaren Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose – und die schädigte seine eigene Lunge so stark, dass ein Spenderorgan die einzige Überlebenschance war.

Im Interview beleuchten wir, wie es David (17) aus Wald im Ostallgäu heute geht

Doch wie geht es David jetzt, dreieinhalb Jahre später? Der inzwischen 17-Jährige macht eine Lehre, geht mit Freunden schwimmen und fährt Moped. Kann der junge Mann jetzt also ein ganz normales Leben führen? Genau das hat die Allgäuer Zeitung ihn und seine Eltern, Marina und Gerhard Berkmiller, im Interview gefragt. Außerdem sprachen wir mit ihnen über den zweiten großen Muko-Lauf, den sie am Samstag, 2. Oktober, (mit) veranstalten.

Hallo David, wie geht es Dir? Du machst jetzt eine Lehre?

David Berkmiller: Ja, mir geht’s richtig gut. Ich mache eine Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik hier in Wald bei der Firma Albert Frey. Es gefällt mir dort – und ich verdiene endlich mein erstes eigenes Geld. (lacht)

Spielst Du noch Fußball?

Lesen Sie auch

Pilotprojekt in Balderschwang Musiker aus Balderschwang startet eine Konzertreihe im Ort

David Berkmiller: Als kleiner Stürmer komme ich in der A-Jugend, wo ich jetzt spielen müsste, nicht mehr so gut durch. Die meisten anderen sind größer. Deshalb mache ich jetzt eine längere Fußballpause.

Aber Moped fährst du jetzt?

David Berkmiller: Ja, da drehe ich heute auch noch eine Feierabendrunde. Ich fahr mit dem Mopedführerschein auch schon Auto, also einen zum dreirädrigen Auto umgebauten Pkw (räuspert sich).

David Berkmiller: "Mit Husten und Schleim habe ich zum Glück schon lange keine Probleme mehr!"

Du klingst ein bisschen heiser. Hat das mit Deiner Krankheit zu tun?

David Berkmiller: Nö, mit Husten und Schleim habe ich zum Glück schon lang keine Probleme mehr.

Gerhard Berkmiller: David ist nur ein bisschen im Stimmbruch!

Warst Du heuer noch gar nicht krank?

David Berkmiller: Kann mich nicht erinnern.

Marina Berkmiller: Einen kleinen Infekt hatte er mal. Den hätte David aber auch ohne Mukoviszidose bekommen. Abgesehen von seinen Kontrollen musste er aber sonst nicht ins Krankenhaus. Das ist kein Vergleich zu früher, wo er zum Teil zehn, elf Mal im Jahr bis nach München in die Spezialklinik musste.

Wie oft sind denn Davids Kontrollen?

Gerhard Berkmiller: Dreimal im Jahr geht es nach München, dreimal im Jahr nach Hannover. Aber im Vergleich zu früher ist das für uns jetzt echt ein normales Leben!

Der 17-Jährige aus Wald muss jeden Tag allerdings 33 Tabletten nehmen

David, wie oft musst Du momentan Tabletten nehmen?

David Berkmiller: Jede Früh, jeden Mittag, jeden Abend. Es sind 33 pro Tag. Aber das geht gut.

Marina Berkmiller: Abgesehen davon, dass die starken Medikamente auf die Nieren gehen. Die Nieren sind schon ein bisschen angeschlagen. David muss deshalb jetzt schon ein weiteres Medikament nehmen.

Gerhard Berkmiller: Trotzdem geht es David viel besser, als wir es uns noch vor drei Jahren jemals erhofft hätten! Wir sind sehr erleichtert!

David, fällt es Dir denn schwer, jeden Tag an die Tabletten zu denken?

David Berkmiller: Nein, die die sind ja schon hergerichtet in der Tablettenbox. Aber ich muss schon noch an mehr Sachen denken.

An was musst Du denn denken?

David Berkmiller: Jeden Tag in der Früh, also vor der Arbeit oder vor der Berufsschule, muss ich Fieber messen und meinen Blutdruck. Dazu kommt noch ein Lungenvolumen-Test. Aber das hat sich eingraviert bei mir. So was vergesse ich nicht!

Gerhard Bermiller: "Eine echte Heilung gibt es bei Mukoviszidose nach wie vor nicht!"

Herr und Frau Berkmiller, draußen im Flur steht bei Ihnen ein Handdesinfektionsgerät. Worauf müssen Sie im Alltag wegen der Krankheit Ihres Sohnes denn alles achten?

Marina Berkmiller: Abgesehen von der Hände-Desinfektion waschen wir Davids Bettzeug viel öfter als das seiner beiden Geschwister. Außerdem gibt es bei uns jeden Tag frische Handtücher, und wir lüften auch sehr viel. Wir machen vieles, dass andere jetzt erst durch die Coronapandemie gelernt haben, schon lange!

Gibt es eigentlich Fortschritte bei Medikamenten gegen Mukoviszidose?

Marina Berkmiller: Ja, es gibt neue Tabletten für Mukoviszidose-Patienten mit bestimmten Mutationen, die bei diesen wohl für ein viel größeres Lungenvolumen sorgen. Genauer kann ich das nicht sagen. Ich bin keine Ärztin.

Gerhard Berkmiller: Für Lungentransplantierte wie David kommt das aber nicht in Frage. Außerdem helfen die neuen Medikamente nicht allen Mukoviszidosepatienten. Deshalb würde ich eher von kleinen Fortschritten sprechen. Und eine echte Heilung gibt es bei Mukoviszidose nach wir vor nicht. Es ist zwar der am häufigsten vererbte Gendefekt – aber dennoch offenbar eine Randkrankheit.

Die Sie immer wieder ins Bewusstsein rücken. Zum Beispiel mit dem 2. Muko-Lauf, den Sie jetzt am Samstag in Wald veranstalten, nachdem Sie ihn wegen Corona verschieben mussten...

Gerhard Berkmiller: Ja, aber den Lauf wollten wir unbedingt wieder machen. David geht es zwar Gott sei Dank besser, aber deshalb hören wir ja nicht damit auf, gegen diese Krankheit zu kämpfen, uns für die Mukoviszidose-Forschung einzusetzen und Betroffenen Mut zu machen. Jetzt sind wir ein positives Beispiel!

Beim 1. Muko-Lauf 2016 in Wald waren am Ende um die 900 Teilnehmer angemeldet. Bild: Heinz Budjarek (Archivfoto)

Wie viele Anmeldungen haben Sie bislang für den Muko-Lauf?

Marina Berkmiller: Über 700, das ist ganz gut, aber weniger als beim 1. Muko-Lauf mit über 900 Anmeldungen. Ehrlich gesagt, hätte ich deshalb mehr erwartet.

Gerhard Berkmiller: Corona bremst die Leute. Die sind noch kritisch, was Großveranstaltungen angeht. Dabei darf ich so eine Veranstaltung draußen ohne Probleme mit 1000 Leuten durchführen!

Läufst Du mit, David?

David Berkmiller: Ja, ich laufe mit meinen Kumpels die 4,5-Kilometer-Strecke mit. Das ist von der Fitness und meiner Kondition her gar kein Problem. Mein Bruder hat sich auch für den Muko-Lauf angemeldet, und meine Schwester läuft vielleicht auch mit.

"Eine Frau hat sich sogar als Spaziergängerin mit ihrem Hund angemeldet!"

Beim Muko-Lauf gibt es diesmal auch Strecken für ambitionierte Sportler.

Gerhard Berkmiller: Ja, aber das sind nur Angebote. Man muss kein Profi-Läufer sein, um mitzumachen und man muss auch nicht gegen andere in den Wettstreit gehen, ganz im Gegenteil. Die Grundprinzipien sind: „Dabei sein ist alles!“ und „Lauf für das Leben!“ Es ist auch erlaubt, einfach spazieren zu gehen auf der Strecke. Eine Frau hat sich sogar mit ihrem Hund angemeldet! (lacht)

Am Samstag ist auch viel Rahmenprogramm. Das richtet sich auch an Leute, die nicht laufen wollen, oder?

Gerhard Berkmiller: Natürlich! Es gibt die Sternfahrt mit den Hot Rods, eine Band, Kinderschminken, gutes Essen... (siehe Infokasten). Und wir haben vier Heiztonnen. Das heißt, wenn das Wetter hält, können wir auch nach dem Lauf noch lange feiern. Das Schöne ist, dass wir so viele Mitmacher am Ort und in der Region haben. Sämtliche Vereine in Wald engagieren sich bei dem Lauf. Diese Unterstützung ist wirklich top! Und auch Promis wie Fußball-Profi Kevin Volland unterstützen uns. Volland hat uns ja schon 2018 unterstützt!

Lesen Sie auch:

Die Zahl der Organspenden ist armselig niedrig, sagt Gerhard Berkmiller aus Wald: „Ohne neue Lunge säße mein Sohn David nicht mehr hier!“

Zweiter Muko-Lauf in Wald (Ostallgäu): Seit seiner Geburt leidet David Berkmiller an Mukoviszidose. Wie es ihm heute geht