Markt für Traktoren boomt seit Jahren auch im Allgäu - was den Oldie von Fendt so besonders macht

Oldie-Traktoren aus Allgäuer Fabrikation sind beliebt. Ein Monteur und Sammler von Fendt verrät, weshalb. Und warum es oft besser ist zu tauschen als zu kaufen.

01.01.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Tock, tock, tock, tock. Es ist ein satter Klang, den der Drei-Zylinder-Motor unter der Haube erzeugt. Rudi Strobel lässt das liebste Stück seiner Traktorensammlung laufen. Einfach mal hören, ob alles in Ordnung ist, wenn in Corona-Zeiten die Treffen mit anderen Fans historischer Traktoren nicht möglich sind. Sein F 40 ist da stets ein Hingucker. Denn das grüne Gefährt mit den roten Felgen, Baujahr 1954, ist mit 40 PS das stärkste Exemplar, das der Marktoberdorfer Traktorenhersteller Fendt damals in seiner Dieselross-Baureihe produziert hat.