Oldtimer von Fendt: Traktoren aus Marktoberdorf boomen

Die Liebe zu alten Traktoren ist ungebrochen. Zu den Beliebtesten zählen betagte Exemplare von Fendt aus Marktoberdorf. Ein Sammler erzählt, auf was zu achten ist.

01.01.2022 | Stand: 11:30 Uhr

Das Jahr 2021 hat viele Schlagzeilen. Die bewegendsten Geschichten und Highlights gibt es hier nochmals zum Nachlesen. Dieser Artikel ist ursprünglich im Dezember 2021 erschienen.

Rudi Strobel ist mit seiner Leidenschaft nicht allein: Er sammelt alte Traktoren. Vorzugsweise die von Fendt aus Marktoberdorf. Dort arbeitete bereits sein Vater, dort arbeitet auch er.

Von Marktoberdorf aus zum weltweit größten Fendt-Sammler

Als Musterbaumonteur in der Versuchsabteilung weiß er, was das Unternehmen in einigen Jahren auf den Markt bringen will. Das ist für ihn genauso spannend wie an einem alten Dieselross zu schrauben. "Es ist der Reiz, dass solche Traktoren auch ohne Laptop kaufen", sagt er und schmunzelt dabei. Im Laufe der Jahre hat er ein weites Netzwerk gesponnen. Es reicht bis nach Luxemburg, wo der nach eigenem Bekunden weltweit größte Fendt-Sammler seine Raritäten ausstellt. Mit ihm hat Strobel schon einiges erlebt.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch

Markt für Traktoren boomt seit Jahren auch im Allgäu - was den Oldie von Fendt so besonders macht Traktorhersteller aus dem Allgäu

Markt für Traktoren boomt seit Jahren auch im Allgäu - was den Oldie von Fendt so besonders macht