Organe spenden oder nicht? Die AOK im Ostallgäu hilft bei der Entscheidung

Die AOK-Direktion Kaufbeuren-Ostallgäu informiert online über die Organspende und ermutigt Versicherte sich mit dem Thema auseinanderzusetzten.

27.05.2021 | Stand: 15:04 Uhr

Die AOK informiert ihre Versicherten aktuell umfassend zur Organspende. Ziel ist, alle Versicherten ab 16 Jahren zu ermutigen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. „Bei der Entscheidung für oder gegen Organspende gibt es kein ‚richtig’ oder ‚falsch’, aber es gibt Argumente, die dafür oder dagegen sprechen und die jeder für sich persönlich abwägen sollte“, so Bernd Ruppert, Direktor der AOK-Direktion Kaufbeuren-Ostallgäu. (Lesen Sie dazu auch: 81-jähriger Oberallgäuer: So ist es, ein fremdes Herz in der Brust zu haben)

AOK Ostallgäu-Kaufbeuren: Versicherte bekommen Infos zur Organspende

Die AOK schreibt ihre Versicherten individuell an, zusätzlich gibt es unter www.aok.de/bayern/organspende ein Online-Angebot. Wissenschaftler der Universität Hamburg haben gemeinsam mit weiteren Experten eine Entscheidungshilfe erstellt. Wer als AOK-Versicherter zusätzliche Beratung wünscht, kann sich an die Service-Telefonnummer 0800/265 10 10 wenden.

