Warum in Ruderatshofen ein Viehdurchlass entsteht, der dem Landwirt nichts nutzt

Die Umfahrung von Ruderatshofen erhält einen Viehdurchlass. Obwohl der ansässige Landwirt ihn für seine Tiere nicht nutzen kann. Warum der Bauer so sauer ist.

15.08.2023 | Stand: 18:37 Uhr

Robert Karg ist richtig sauer. "Das ist doch eine Verschwendung von Steuergeldern", sagt er und deutet auf die ovale Öffnung unterhalb der Kreisstraße 7. Ein Viehdurchlass. Anfang der 70er Jahre gebaut, damit die Landwirtsfamilie ihre Kühe vom Hof in Immenhofen auf die Weide treiben konnte. Doch weil der Durchlass regelmäßig mit Wasser vollläuft und verschlammt, nutzt Karg ihn nur noch selten. Er wollte einen neuen. Hundert Meter nördlicher, unter der gerade im Bau befindlichen Ortsumfahrung von Ruderatshofen. Laut Behörden geht das jedoch nicht. Nun wird ein neuer Durchlass an alter Stelle eingebaut. Obwohl ihn Landwirt Karg dort eigentlich gar nicht will und nutzen kann. Doch der Viehdurchlass kommt trotzdem - wegen einer Kolonie von Fledermäusen.

