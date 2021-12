Ostallgäuer Betriebe machen Appetit auf regionale Weihnachtsgeschenke

Gastronomen, Landwirte und Verarbeiter setzen sich für regionale Lebensmittel im Ostallgäu ein. Zum Weihnachtsfest bieten die Teilnehmer besondere Geschenke.

04.12.2021 | Stand: 09:00 Uhr

Wer noch auf der Suche nach Weihnachtsgeschenken für Familie und Freunde ist, könnte beim Netzwerk der Genusstage-Betriebe des Landkreis Ostallgäus fündig werden. Der Landkreis bietet eine Übersichtsseite mit vielen Produkten aus der Region. Von den Elisen-Lebkuchen der Wertachtal-Werkstätten aus Kaufbeuren bis hin zu herzhaften Leckereien aus anderen Ostallgäuer Betrieben ist alles dabei.

Das Ostallgäu und Kaufbeuren haben kulinarisch einiges zu bieten

„Wer auf regionale Produkte setzt, unterstützt unsere heimische Landwirtschaft und Lebensmittelverarbeitung“, sagt Landrätin Maria Rita Zinnecker. „Wenn man damit gleichzeitig jemandem zu Weihnachten eine Freude macht, umso besser.“ Das Ostallgäu und Kaufbeuren haben kulinarisch so einiges zu bieten, teilt das Landratsamt mit.

Die Übersicht mit den Produkten und Anbietern ist auf der Internetseite www.schlosspark.de/regionale-weihnachtsgeschenke zu finden. Die aufgeführten Landwirte und Verarbeiter sind Teil des Projektes „Genusstage im Ostallgäu & Kaufbeuren“ und bieten haltbare Lebensmittel an, die sich als Weihnachtsgeschenke eignen. (Lesen Sie auch: Cannabis-Legalisierung soll kommen: Unternehmer aus der Region sind startklar)

Die Wertachtal-Werkstätten aus Kaufbeuren bieten selbstgemachte Elisen-Lebkuchen zu Weihnachten an. Bild: Wertachtal Werkstätten

Genusstage Ostallgäu: Netzwerk aus Gastronomen, Landwirten und handwerklichen Verarbeitern

Interessierte können sich direkt beim jeweiligen Landwirt und Verarbeiter melden. Neben den Produkten aus der Region bieten Restaurants Gutscheine als Geschenk an. Die Gasthäuser der Genusstage sind aufgeführt unter www.schlosspark.de/genusstage aufgeführt. Hinter den Genusstagen steht ein Netzwerk aus Gastronomen, Landwirten und handwerklichen Verarbeitern aus dem Ostallgäu und Kaufbeuren, das sich für mehr regionale Lebensmittel in der Gastronomie einsetzt. (Lesen Sie auch: Jagd im Allgäu: Jägerin erklärt, um was es beim Jagen geht)

Die Genusstage finden seit 2019 jährlich statt und sollen auch 2022 fortgeführt werden. Initiiert und koordiniert werden die Genusstage durch den Landkreis. Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Verarbeitern und Gastronomen in der Region langfristig zu stärken.

Lesen Sie auch:

Lesen Sie auch