Ostallgäuer Diskotheken werden zu Testzentren

14.12.2021 | Stand: 07:40 Uhr

Beim Betreten des Clubs Papillon in Marktoberdorf ist es fast wie früher: Das Licht ist gedämpft. Musik dringt aus den Boxen. Leuchtpfeile auf dem Boden weisen den Weg in Richtung Tanzfläche. Und doch ist es alles andere als eine gewöhnliche Partynacht: In der Disco stehen Testzelte statt Tanzende. An der Bar stehen Desinfektionsmittel statt Drinks. Seit Freitag ist das Papillon nämlich ein Schnelltestzentrum. Die Betreiber Patrick Stroppel und Christian Raffler haben nun, da sie derzeit eh nicht öffnen dürfen, ein neues Konzept entwickelt: Statt gefeiert wird nun getestet.

Nachfrage nach Schnelltests im Ostallgäu ist groß

Die Nachfrage nach Schnelltests ist im Landkreis Ostallgäu groß. Seit Wochen steht die Krankenhausampel in ganz Bayern auf Warnstufe Rot. In Betrieben gilt die 3G-Regel. Ungeimpfte müssen täglich einen negativen Corona-Test vorlegen. Doch auch Geimpfte müssen beispielsweise für einen Besuch im Fitnessstudio zum Testen. Dort darf nur unter Einhaltung der 2G-Plus-Regel gesportelt werden.

Vielerorts gibt es jedoch keine oder nur eingeschränkt Möglichkeiten zum Testen. In Obergünzburg beispielsweise gab es bis vor wenigen Tagen überhaupt kein Testzentrum. Nun bieten die Wasserwacht sowie Jakob Hurler von der Diskothek GoIn Möglichkeiten für Schnelltests an. Die Vorbereitungen dafür waren sehr aufwendig. „Ich habe drei Monate gebraucht, um das Testkonzept umsetzen“, sagt Hurler. Er musste in seinem Club die Stationen aufbauen, das Programm und die Terminplanung installieren. Vom Bierausschenken zum Testen, nennt Hurler nun sein neues Konzept. Vergangenen Donnerstag ging es schließlich los. „Es hat alles gut geklappt. Ich bin sehr zufrieden“, fasst Hurler zusammen. Zwei Drittel der Leute hatten sich bereits im Internet für einen Schnelltest registriert. Der Rest kam spontan vorbei. Hurler stellte fest: „Die Frequentierung unter der Woche ist wesentlich höher als am Wochenende. Ich denke, das hängt mit der Testpflicht in Betrieben zusammen.“

28 Seiten Hygienekonzept

Auch die Ortsgruppe der Wasserwacht ergriff die Initiative und rief im Akku-Treff in Obergünzburg ein Testzentrum ins Leben. Ein Führungskreis organisierte alles, was dazugehört: Schutzkleidung, EDV-Ausstattung und die Schulung des Personals. Unterstützung kam dabei vom Kreisverband Ostallgäu sowie der Kreisbereitschaft des Roten Kreuzes. In Sachen Testzentren hatten diese an anderen Orten im Landkreis Erfahrung gesammelt.

Wo normalerweise die Feiernden Schlange stehen, hängen nun die Schilder des Schnelltestzentrums. Bild: Stefanie Gronostay

Auch Raffler und Stroppel vom Marktoberdorfer Club Papillon erzählen von einem 28 Seiten dicken Hygienekonzept, das sie im Vorfeld umsetzen mussten. „Ein Testzentrum kam für mich eigentlich nie in Frage“, sagt Raffler, während er auf die Tanzfläche blickt. „Doch irgendwie muss es weitergehen.“ Erst vor wenigen Monate feierte das Papillon nach seinem Umzug aus Kempten nach Marktoberdorf große Eröffnung. Dann musste es schließen. Nun schlagen die Betreiber eine neue Richtung ein. Das Testzentrum sei eine gute Sache, da der Bedarf in Marktoberdorf vorhanden ist. „Uns hat ein Reisebüro angerufen und gemeint: Super, dass ihr PCR-Tests anbietet. Die Leute mussten davor bis nach Memmingen fahren.“

Um Testen zu können, absolvierten die 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Papillons eine Schulung unter ärztlicher Aufsicht. „Uns ist wichtig, dass wir unser Team weiter beschäftigen können“, sagt Raffler. „Sonst suchen sie sich einen anderen Job. Personal in der Gastro ist schwer zu finden.“ In der Zeit der Vorbereitung sei die Zusammenarbeit mit dem Landkreis gut gewesen, sagt Raffler. „Wir sind auf die zugekommen und sie haben gemeint: Wir wollen das machen. Das kam gut an.“

Stefan Leonhart, Pressesprecher des Landratsamtes im Ostallgäu kann das nur bestätigen: „Grundsätzlich begrüßen wir ein ausreichendes Testangebot für alle Geimpften oder Genesenen.“ Das Ziel: Die Infektionsschutzmaßnahmen im Interesse der Gesundheit aller Bürgerinnen und Bürger sollen eingehalten werden können. Um das zu gewährleisten, können Gesundheitsämter laut der Corona-Testverordnung sogenannte „weitere Leistungsbringer“ beauftragen, die ebenfalls Corona-Tests durchführen dürfen.

Diese Voraussetzungen gelten beim Testzentrum

Doch nicht jeder kann ohne Weiteres ein Testzentrum eröffnen. Das Testen ist mit gewissen Voraussetzungen verbunden. Laut dem Gesundheitsamt müssen Testzentren ein Hygienekonzept, den Nachweis einer ärztlichen Schulung sowie eine Betriebsbeschreibung vorweisen. Testbetriebe unterliegen nach Angaben Leonharts zudem der Geheimhaltungspflicht und müssen gewährleisten, dass die Corona-Tests ordnungsgemäß vorgenommen werden.

Auf der Tanzfläche stehen Testzelte. Spotlights und Musik sorgen trotzdem für gute Stimmung. Bild: Stefanie Gronostay

Im Papillon klappt an Tag eins bisher alles reibungslos. „Wir sind sehr zufrieden“, sagt Stroppel. Termine können im Internet vereinbart werden – sind aber nicht zwingend notwendig. Das Ergebnis ist innerhalb weniger Minuten auf dem Smartphone abrufbar. „Das ist ja ein tolles Angebot“, sagt eine Frau. Sie ist die dritte „Kundin“ an diesem Tag und setzt sich in eines der Testzelte auf der Tanzfläche. Es dauert nur ein paar Sekunden und der Test ist geschafft. Die Leuchtpfeile am Boden weisen den Weg in Richtung Ausgang. Es geht entlang der Tanzfläche, vorbei an der Bar, durch das Licht der Spotlights zum Seitenausgang. Aus den Boxen dringt das Lied „Last Christmas“. Fast ein bisschen wie früher. Aber nur fast.

