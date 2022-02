Ostallgäuer Vogelkundler: Haubenmeise braucht gutes Futter!

Damit sie nicht nur der Haubenmeise schmecken, gilt es Meisen-Knödel richtig zuzubereiten! "Sonst sind sie für Vögel wertlos!", warnt Richard Wismath.

08.02.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Obwohl die Haubenmeise hauptsächlich in Nadelwäldern aller Höhenlagen und gelegentlich auch in Mischwäldern zu finden ist, suchen sie doch besonders in den Wintermonaten die Siedlungen auf: Dann kommen diese Vögel auch ans Futterbrett oder zu den beliebten Meisenknödel. Allerdings sollte dieser eine gute Qualität aufweisen, ansonsten sind sie für Meisen aller Art wertlos, weiß der Füssener Vogelkundler Richard Wismath.

Der Ostallgäuer Vogelkundler rät: "Weiche Haferflocken und geschälte Sonnenblumenkerne in Palmfett"

Wismath wird von Vogelliebhabern immer wieder gefragt, was das beste Futter für die Singvögel sei. „Das ist in Wirklichkeit recht einfach“, sagt er: Man nehme weiche Haferflocken und geschälte Sonnenblumenkerne und tauche sie zusammen in heißes Palmfett. Dann lässt man die Mischung einfach kalt werden und das Futter ist fertig.

„Außerdem werden gerne gehackte Nüsse und Rosinen angenommen“, ergänzt der erfahrene Vogelkundler. Das schmeckt dann auch der anmutigen kleinen Haubenmeise, der das Auf und Ab der Scheitelfedern für den Betrachter einfach etwas Drolliges gibt.

Wie man die Haubenmeise auch an ihrem Gesang erkennt

Der Lockton der Haubenmeise unterscheidet sich merkbar von denen der meisten anderen Meisenarten durch den typisch helltönenden Ruf „zizigürrrr …“ , der in einsamen Nadelwäldern angenehm auffällt.