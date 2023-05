Die ABK Radltour findet dieses Jahr zum 13. Mal statt

Die ABK Allgäuer Radltour startet wieder. Neben neuen T-Shirts gibt es auch eine Spende für gemeinnützige Organisationen in der Region

21.05.2023 | Stand: 09:58 Uhr

Unter der Federführung der Aktienbrauerei Kaufbeuren und des Landkreises Ostallgäu startet am Sonntag, 25. Juni, die 13. ABK Allgäuer Radltour. In diesem Jahr führt die rund 45 Kilometer lange Strecke für die Hobbyradlerinnen und -radler von Pforzen über Beckstetten zur Pausenstation in Bad Wörishofen und über Altensteig, Baisweil und Irsee zurück nach Pforzen.

Auch für ambitionierte Radler ist bei der ABK Radltour etwas geboten

Ambitionierte Rennradlerinnen und Radler haben die Möglichkeit, eine große Runde von rund 95 Kilometern Länge zu fahren. Die Radltour 2023 ist eine von vielen weiteren Veranstaltungen im Rahmen der Gesundheitswoche vom Allgäu bis zum Bodensee.

Neues T-Shirt und eine Spende für gemeinnützige Organisationen

Start ist um 9 Uhr auf der Flohwiese in Pforzen (Eintreffen der Teilnehmenden ab 8 Uhr). Gegen 13 Uhr werden die Teilnehmenden zurück an der Flohwiese erwartet, wo sie von der Aktienbrauerei Kaufbeuren mit erfrischenden Getränken und vom SV Pforzen mit Grillgut versorgt werden. Alle Teilnehmenden erhalten kostenlos das Tour-T-Shirt 2023 in neuem Design. Neu in in diesem Jahr ist, dass pro teilnehmendem Radler oder teilnehmender Radlerin ein Euro an eine gemeinnützige Organisation der Region gespendet wird

So war es letztes Jahr bei der ABK Allgäu Radltour.