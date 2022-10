Ostallgäuer Kunstausstellung: Deshalb ging das Siegerbild beinahe verloren

Der Westallgäuer Künstler Markus Pieper ist Preisträger bei der Ostallgäuer Kunstausstellung in Marktoberdorf. Um sein Werk zu vollenden brauchte er auch Mut.

Ein Werk wie das von Markus Pieper braucht mehrere Blicke. Auf den ersten Blick wirkt das Bild wie ein Schwarzweiß-Foto – eine Momentaufnahme mitten im Wald. Das Foto hätte überall entstehen können. Fast schon zufällig stolpern die Betrachter über den Hochstand. Nur eine große Leiter führt hinauf zu dem Aussichtspunkt, der von dunklen Bäumen umgeben ist. Auf dem zweiten Blick offenbart sich das wahre Wesen des vermeintliches Fotos. Strich für Strich dringen die Betrachter in das Herz der Zeichnung vor. Der Blick ist dabei stets über die grelle Sprühfarbe gerichtet, die zwischen dem Kunstwerk und seinem Gegenüber zu stehen scheint.

„Hochstand V“ lautet der Titel des preisgekrönten Werkes, das seit Mittwoch im Künstlerhaus Marktoberdorf zu sehen ist. Zum 44. Mal richtet die Kreisstadt die Ostallgäuer Kunstausstellung aus. Wieder mal trumpft die Einrichtung mit einer großen Vielfalt an aktuellen Themen auf. In diesem Jahr sogar mit einer erstaunlich großen Anzahl an Exponaten. 83 Werke – mehr als doppelt so viele wie 2021 - wählte die sechsköpfige Jury für die Ausstellung aus – eingereicht wurden 210 Arbeiten.

Dass Markus Piepers Werk nun im Erdgeschoss hängt, bezeichnet Künstlerhaus-Leiterin Maya Heckelmann als glückliche Fügung. Noch vor wenigen Wochen hatte der Künstler aus Röthenbach ( Westallgäu) nämlich seine Zeichnung im Sommerurlaub vergessen. Pieper hatte Glück, dass das Bild unbeschadet wieder bei ihm ankam. Denn für sein Werk wurde der Künstler mit dem Johann-Georg-Fischer-Kunstpreis der Stadt Marktoberdorf ausgezeichnet, dotiert mit 3000 Euro.

Allgäuer Maler greift zur Sprühdose

Im Falle von Pieper erforderte es nicht nur ein wenig Glück, dass das Bild es unbeschadet in die Ausstellung geschafft hat, sondern auch ein wenig Mut. Mühsam und mit viel Geduld schuf Pieper die Kugelschreiberzeichnung. Doch irgendetwas fehlte. Durch seine Tochter kam der er schließlich auf die Idee, eine Sprühfarbe zu benutzen. Dabei musste er schnell und präzise vorgehen. Eine falsche Bewegung beim Sprühen hätte das Bild ruinieren können. Das Urteil der Jury: „Spannend ist, wie Pieper diese unterschiedlichen Materialien kombiniert und ihnen so eine neue Bedeutung, ja fast Aura verleiht.“ Die Markierungsfläche erscheint wie ein Warnsignal und erinnert an die Tagesfluoreszenzfarben, die verwendet werden, um kranke und zu fällende Bäume zu markieren.

Aktuelle Themen bei der Ostallgäuer Kunstausstellung in Marktoberdorf

Die Natur und die Berge ziehen sich wie ein roter Faden durch Piepers Werke. Der Künstler, der von 2001 bis 2009 an der Akademie der Bildenden Künste in der Malklasse von Günter Förg studierte und das Staatsexamen machte, ist in der Allgäuer Kunstszene kein Unbekannter: 2010 und 2019 gewann er den Kunstpreis der Stadt Kempten. In seinem aktuellen Kunstwerk nimmt er keinen direkten Bezug auf die Klimaproblematik. Vielmehr wirkt sein Bild wie eine nüchterne Bestandsaufnahme – er lässt den Betrachtern Deutungs- und Interpretationsspielraum.

Ähnlich verhält es sich bei dem Kunstwerk von Robby Sintern aus Fürstenfeldbruck, der den Paul-Breitkopf-Preis mit 2000 Euro erhielt. „Fluthilfe“ heißt das zweiteilige Ölgemälde. Es wirkt nahezu wie ein absurdes Traumbild: Krankenschwestern stehen bis zu Waden in einem mit Wasser gefluteten Raum. Sie blicken andächtig auf ihre Hände. Im Hintergrund ist eine Pflegerin zu sehen, die auf dem Rücken einen Esel hinausträgt. Der Künstler äußert sich nicht zur Bedeutung seiner Figuren. Er bietet dem Betrachter keine Lösungen an – sondern regt zum Nachdenken, Innehalten und Reflektieren an.

Besucherinnen und Besucher werden bei der Skulptur „Hasenjagd“ von Kornelia Kesel aus Kempten staunen und vielleicht auch ein bisschen schmunzeln. Kesel nimmt dieses Jahr erstmals mit einem Mobile an der Kunstausstellung teil und hat dafür den Sonderpreis der Franz Schmid Stiftung bekommen. An einem alten Speichenrad hängen fünf Hasen aus Papiermaché. Sie hoppeln jedoch nicht, sondern stehen aufrecht – wie kleine Soldaten mit einem Gewehr hinter dem Rücken. Die Gejagten werden zu Jägern. Sie selbst sind blutrot gefärbt. Wollen sie Rache nehmen? Wollen sie mahnen? Unermüdlich kreist das Gedankenkarussell im Gleichtakt zum Speichenrad, das Maya Heckelmann mit dem Glücksrad der Fortuna vergleicht.

