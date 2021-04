Ostergottesdienste in Marktoberdorf: Das Programm der Pfarrgemeinden

Die katholische und evangelische Kirchengemeinde in Marktoberdorf haben zu Ostern ein buntes Programm geplant. Eine Übersicht der Gottesdienste.

31.03.2021 | Stand: 12:25 Uhr

Trotz der weiter hohen Inzidenzwerte im Ostallgäu finden die Ostergottesdienste der katholischen und evangelischen Kirchengemeinde in Marktoberdorf statt. „Wir sind froh, dass wir die Gottesdienste in Präsenz feiern können. Das Infektionsgeschehen beäugen wir dennoch kritisch“, sagt der evangelische Pfarrer Klaus Dinkel. Im Kirchenvorstand habe man rege diskutiert, ob es vertretbar ist, die Gottesdienste über Ostern wie geplant stattfinden zu lassen. „Ostern feiern wir noch gemeinsam unter Auflagen und dann schauen wir, wie wir weiter verfahren“, sagt Dinkel. „Die Menschen brauchen kein schlechtes Gewissen haben, wenn sie auf den Präsenz-Gottesdienst verzichten und stattdessen digitale Angebote nutzen“, sagt Dinkel. (Lesen Sie auch: Der TV-Gottesdienst am Karfreitag im Ersten kommt aus Kempten)

Ostergottesdienste der katholischen Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf

Ostern gehört zu den Hochfesten im Kirchenjahr. Entsprechend umfangreich sind die Gottesdienste, die auch die katholische Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf anbietet. Voraussetzung für eine Teilnahme ist die strenge Einhaltung der Hygieneregeln.

Gründonnerstag, 1. April: 16 bis 18 Uhr Beichtgelegenheit in der Frauenkapelle; 20 Uhr Gründonnerstags-Liturgie in der Kirche St. Magnus (auch als Livestream im Internet); 22 Uhr Livestream der Anbetung aus der Kirche St. Magnus.

16 bis 18 Uhr Beichtgelegenheit in der Frauenkapelle; 20 Uhr Gründonnerstags-Liturgie in der Kirche St. Magnus (auch als Livestream im Internet); 22 Uhr Livestream der Anbetung aus der Kirche St. Magnus. Karfreitag, 2. April: 9 Uhr Kreuzweg-Andacht in der Frauenkapelle; 10 Uhr Kreuzweg-Andachten in Burk, Hausen, Hagmoos und Bertoldshofen; 10.30 Uhr Kinder-Kreuzweg in St. Magnus (zusätzlich Kindergottesdiensttüten); 15 Uhr Karfreitags-Liturgie in St. Martin und St. Magnus (auch als Livestream) sowie in St. Michael in Bertoldshofen; 18 bis 21 Uhr Eucharistische Anbetung in der Frauenkapelle.

9 Uhr Kreuzweg-Andacht in der Frauenkapelle; 10 Uhr Kreuzweg-Andachten in Burk, Hausen, Hagmoos und Bertoldshofen; 10.30 Uhr Kinder-Kreuzweg in St. Magnus (zusätzlich Kindergottesdiensttüten); 15 Uhr Karfreitags-Liturgie in St. Martin und St. Magnus (auch als Livestream) sowie in St. Michael in Bertoldshofen; 18 bis 21 Uhr Eucharistische Anbetung in der Frauenkapelle. Karsamstag, 3. April: 13 bis 15 Uhr Eucharistische Anbetung in der Frauenkapelle; 19.30 Uhr Osternacht in St. Martin.

13 bis 15 Uhr Eucharistische Anbetung in der Frauenkapelle; 19.30 Uhr Osternacht in St. Martin. Ostersonntag, 4. April: 5.30 Uhr Osternacht in St. Magnus (auch als Livestream); 6 Uhr Osternacht in Bertoldshofen; 8 Uhr Osterfrühmesse in St. Martin; 9 Uhr Ostermesse in Rieder; 10.30 Uhr Osterfestgottesdienst in St. Martin; 18 Uhr Oster-Vesper in Frauenkapelle.

5.30 Uhr Osternacht in St. Magnus (auch als Livestream); 6 Uhr Osternacht in Bertoldshofen; 8 Uhr Osterfrühmesse in St. Martin; 9 Uhr Ostermesse in Rieder; 10.30 Uhr Osterfestgottesdienst in St. Martin; 18 Uhr Oster-Vesper in Frauenkapelle. Ostermontag, 5. April: 8 Uhr Gottesdienst in St. Martin; 9.15 Uhr Gottesdienst in Bertoldshofen; 10.30 Uhr Familiengottesdienst in St. Magnus.

Auf Youtube bietet die Pfarreiengemeinschaft Marktoberdorf einen Livestream an.

Ostergottesdienste der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Marktoberdorf

Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Marktoberdorf bietet ebenfalls Gottesdienste mit Anmeldung an. Der Emmausgang, der ursprünglich für Ostermontag geplant war, findet heuer als interaktive Ausstellung „Ostern mit Herz und Handy“ ab Ostersonntag statt.

Weitere Informationen dazu finden Sie auf der Webseite der Kirchengemeinde.

Gründonnerstag, 1. April: 18 Uhr und 19 Uhr Gottesdienst in der Johanneskirche.

18 Uhr und 19 Uhr Gottesdienst in der Johanneskirche. Karfreitag, 2. April: 9 Uhr und 10 Uhr Gottesdienst in der Johanneskirche.

9 Uhr und 10 Uhr Gottesdienst in der Johanneskirche. Ostersonntag, 4. April: 6 Uhr Osternacht auf der Buchel in Marktoberdorf sowie ein Gottesdienst um 9 Uhr mit Abendmahl und um 10 Uhr ohne Abendmahl; Beginn der Ausstellung „Ostern mit Herz und Handy“ in der Johanneskirche.

