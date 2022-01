Bei AGCO/Fendt in Marktoberdorf steigt die Zahl der Mitarbeiter. Ein neuer Parkstreifen entlang einer Straße soll gebaut werden. Doch das ärgert den Stadtrat.

28.01.2022 | Stand: 04:00 Uhr

Alles schien so einfach: Der Marktoberdorfer Traktorenhersteller AGCO/Fendt platzt an seinem Produktionsgelände aus allen Nähten. Er möchte auf dem begrenzten Areal erweitern – nachverdichten genannt – und dabei mehr als bisher in die Höhe. Das sah der Stadtrat auch nicht als Problem an. Dass jedoch an der Grundstücksgrenze in der Weitfeldstraße weitere Parkplätze entstehen sollen, sorgte vereinzelt für große Empörung.