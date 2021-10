Wilde Partys sind im Marktoberdorfer Papillon zurück - "Es fühlt sich fast illegal an"

Party ohne Masken und Abstand - auch im Papillon in Marktoberdorf wird wieder gefeiert. DJ AEVE freut sich, dass er endlich wieder vor Publikum spielen kann.

11.10.2021 | Stand: 09:28 Uhr

Bunte Lichtstrahlen durchdringen die Nebelschwaden – eine Geruchsmischung aus Bier, Schweiß und der fruchtigen Note des künstlichen Nebels liegt in der Luft. Der Boden ist so klebrig, dass man aufpassen muss, die Schuhe nicht zu verlieren. Menschen ohne Masken bewegen sich dicht gedrängt zu den Beats aus den Boxen. „Erst war das schon ungewohnt, sich ohne Maske und Abstand in die Menge zu stürzen“, sagt der 25-jährige Florian Heininger aus Kempten. Er feiert am Samstagabend im kürzlich neu eröffneten „Papillon“ in Marktoberdorf. Nach der coronabedingten Pause darf in den Clubs wieder getanzt werden.

DJ AEVE, mit bürgerlichem Namen Andreas Abend, steht hinter den Plattentellern und feuert einen Hit nach dem anderen ab. Gekonnt mixt er die Songs ineinander. Die Feiernden auf der Tanzfläche jubeln. „Ich habe das wahnsinnig vermisst, vor Publikum zu spielen“, sagt der 24-Jährige aus Durach (Kreis Oberallgäu). Die Reaktionen des Publikums auf die Musik, die er abspielt, habe er am meisten vermisst. In den vergangenen eineinhalb Jahren, als wegen Corona an Partys in Diskotheken gar nicht zu denken war, hat DJ AEVE mit einigen Kollegen immer wieder Livestreams im Internet angeboten. Man konnte also per Video von zuhause aus zusehen, wie die DJs spielten. „Aber da hat man natürlich keine Interaktion mit den Leuten“, sagt Andreas Abend. (Lesen Sie auch: Parktheater in Kempten: Szenen der wildesten Party seit eineinhalb Jahren)

Hauptberuflich DJ? "Angst davor, den Spaß daran zu verlieren"

Das sei auch mitunter einer der Gründe, weshalb Abend DJ wurde. "Es macht einfach unglaublich viel Spaß, mit der Musik die Menschen glücklich machen zu können und ihnen einen schönen Abend zu bereiten." Seit mittlerweile sechs Jahren legt DJ AEVE auf verschiedenen Partys und in den unterschiedlichsten Clubs im gesamten Allgäu auf. "Ich konnte mir das damals nicht vorstellen, dass mein Hobby jetzt auch mein Beruf ist", sagt Abend. Doch er baut sich auch ein zweites Standbein auf. Der 24-Jährige steht kurz vor seinem Studienabschluss in Informationsmanagement und Unternehmenskommunikation und arbeitet schon bei Abt Sportsline in Kempten im Marketing. "Ich habe mich bewusst dafür entschieden. Zwar könnte ich auch allein vom DJ-ing leben, allerdings habe ich Angst davor, den Spaß daran zu verlieren", sagt Abend.

Die Tanzfläche im „Papillon“ ist am frühen Sonntagmorgen prall gefüllt. Bekannte Songs werden von den Textsicheren lautstark mitgegrölt. Doch immer wieder steigen auch Partygäste zu Andreas Abend hinauf an die DJ-Kanzel. Sie haben Liedwünsche. Nicht jeden erfüllt DJ AEVE: „Ich bin keiner, der Songwünsche strikt ablehnt. Oft kommen auch wirklich gute Vorschläge, da freue ich mich dann. Aber manchmal passen die Songs einfach gerade nicht rein“, sagt Abend. Die Partygäste sind aber offensichtlich mit der Musik von DJ AEVE einverstanden: Teils vom Alkohol angetrieben, tanzt die Menge wild über den Dancefloor im „Papillon“.

Party im Papillon in Marktoberdorf: "Es fühlt sich fast illegal an"

Die oft vorherrschende Meinung, dass DJs nur ein paar Knöpfe drücken müssen, will Abend so nicht stehen lassen: "Da gehört schon noch mehr dazu. Angefangen bei der Vorbereitung, die Musik herauszusuchen und in Ordnern zu sortieren." Auch technisch könne man sehr viel falsch machen. Der perfekten Übergang von einem Song in den nächsten erfordere viel Übung. "Außerdem muss man während dem Auflegen sehr spontan auf die Leute eingehen und schnell die passenden Songs heraussuchen."

DJ AEVE legt im Papillon in Marktoberdorf auf. Sein Job ist aber mehr als nur ein paar Knöpfe zu drücken. Bild: Peter Roth

Lesen Sie auch

Diskothek Endlich wieder große Party: Club Papillon hat in Marktoberdorf eröffnet

„Es ist cool, sich endlich wieder mit Freunden zu treffen und zusammen zu tanzen“, sagt ein 26-jähriger Partygast aus Marktoberdorf. Auf der Galerie, oberhalb der Tanzfläche, sitzen einzelne Grüppchen. Barkeeper bringen große Eimer gefüllt mit Eis. Wodkaflaschen und Mischgetränke sind darin. Eine große Wunderkerze macht das Spektakel perfekt. Der eine oder andere hat zu tief in das Glas geschaut. Die Türsteher müssen immer wieder Betrunkene hinaus bringen.

„Es fühlt sich irgendwie fast illegal an“, sagt eine 24-Jährige Marktoberdorferin über ihre erste Party nach langer Zeit. Doch das ist es – glücklicherweise – nicht mehr.

Lesen Sie auch: Nach Öffnung von Clubs in Bayern: Erste Partys gut besucht

Bilderstrecke

Party im Papillon in Marktoberdorf - so ausgelassen war die Stimmung