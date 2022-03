Pausenverkauf für Flüchtlinge aus der Ukraine - auch Marktoberdorfer Schüler kümmern sich

Die Kinder der St. Martin Grundschule in Marktoberdorf haben ein eigenes Hilfsprojekt für die Ukraine-Flüchtlinge in die Wege geleitet. Wie sie helfen.

12.03.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Auch die Kinder der St. Martin Grundschule in Marktoberdorf wollen den geflüchteten Ukrainerinnen und Ukrainern helfen. Am Freitag haben sie dafür in den ersten zwei Schulstunden fleißig Brote, Obst- und Gemüsespieße und Joghurt vorbereitet, die sie dann in ihrer Pause an ihre Mitschüler verkauft haben. Der Erlös von 1374 Euro geht an den Marktoberdorfer Verein "Toy Run", dessen Vorstand, Franz Moder, die Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge in Marktoberdorf koordiniert.

Unternehmen aus dem Raum Marktoberdorf unterstützen das Vorhaben der Kinder

Das Brot haben verschiedene Allgäuer Bäckereien gespendet: Insgesamt 12 Brote kamen von den Bäckerein im V-Markt und im Feneberg in Marktoberdorf und von der Bäckerei Knittel in Reutte. Früchte- und Schnittlauchquark sowie Butterkäse sellte die Käserei Olli Stich zur Verfügung. Die Eltern der Schüler steuerten außerdem Obst und Gemüse bei. (Lesen Sie auch: Krieg in der Ukraine: „Auch die Menschen in Marktoberdorf haben Kriegsangst“.)

Die Kinder der Martinsschule in Marktoberdorf sammelten 1374 Euro für die Flüchtlinge aus der Ukraine. Bild: Luca Riedisser

Der Marktoberdorfer Schulleiter sagt: Nicht nur Erwachsene machen sich Gedanken über den Krieg

„Heute haben alle ihre Pausenbrote zuhause gelassen und kaufen sich stattdessen hier etwas zu essen“, sagt Schulleiter Jörg Schneider stolz. „Als Belohnung gibt es heute keine Hausaufgaben.“ Auch die Lehrerin der 3b, Regina Lotter, lobt ihre Schützlinge: „Auch die Kinder bekommen den Krieg mit und sie sprechen viel darüber. Ich habe ihnen von den Flüchtlingen erzählt, die nach Marktoberdorf gekommen sind. Sie waren sofort Feuer und Flamme bei der Idee, einen kleinen Verkauf zu starten, um ihnen zu helfen.“ Und auch die zusätzliche Spendenkasse füllt sich schnell. Nach der Pause verkünden die Kinder in einer Durchsage: „Viele kleine Leute, die viele kleine Schritte tun, können das Gesicht der Welt verändern.“ (Lesen Sie auch: Anlaufstelle im Ostallgäu: Hier können sich ukrainische Flüchtlinge registrieren.)