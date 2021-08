ILLUSTRATION - Unter einer Lupe ist am 14.12.2015 in Schwerin (Mecklenburg-Vorpommern) auf der Internetseite des Informationsdienstes Webwatcher ein Angebot aus einem unseriösen Fake-Onlineshops zu sehen. Das Landeskriminalamt (LKA) Mecklenburg-Vorpommern warnt vor Betreibern von Fake-Shops in denen Produkte von Markenherstellern mit hohen Preisnachlässen im Web angeboten werden, die Kaufsumme rasch abgebucht wird jedoch nur gefälschte und minderwertige oder gar keine Ware geliefert wird . Foto: