1997 übernahm der AGCO-Konzern das Marktoberdorfer Familienunternehmen Fendt. Ex-Gesellschafter Peter Fendt sagt, wieso der Schritt unausweichlich war.

30.01.2022 | Stand: 20:15 Uhr

Am 15. Januar 1997 ging in Marktoberdorf eine Ära zu Ende: Knapp 70 Jahre nach der Gründung wurde das Familienunternehmen Fendt an den US-Konzern AGCO verkauft. Peter Fendt, Sohn des Firmengründers Hermann Fendt, gehörte damals zu den Gesellschaftern und hielt 16,6 Prozent der Firmenanteile. Im Rückblick sagt der 71-Jährige, warum die Verhandlungen fast gescheitert wären, der Verkauf des Traktorenherstellers aber letztlich „ein Segen“ war.