Pferdeflüsterin zu Gast in Marktoberdorf: „Sprechen“ mit Pferden lässt sich erlernen!

Kirsti Ludwig als ausgebildete „Pferdeflüsterin“ zeigt in Kohlhunden bei Marktoberdorf, wie es funktioniert und worauf es dabei ankommt.

Von Anke Roser

12.10.2022 | Stand: 16:11 Uhr

Als Legende unter den „Pferdeflüsterern“ gilt die US-Amerikanerin Sharon Wilsie, die das sogenannte „Horse Speak“ erfunden und etabliert hat. Als Schülerin der ersten Stunde und bisher einzige offiziell ausgebildete Expertin in Deutschland hat Kirsti Ludwig sich vorgenommen, die neue Art des Umgangs mit Pferden auch hierzulande bekannt zu machen. So auch in Marktoberdorf. Die Reitschule „Kentaurischer Bund“ hatte sie nach Kohlhunden eingeladen. (Lesen Sie auch: Tierdrama mit Happy End: Warum Fohlen Voxl in Thalhofen auf das Babyfläschchen angewiesen ist.)

