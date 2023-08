Ist die Zeit der Pilze im Ostallgäu dieses Jahr schon vorbei?

Zu nass, zu trocken, zu windig: Auch die Pilzsammler im Ostallgäu stöhnen unter dem Wetter. Wie ihre Saison aussieht und was der Klimawandel mit sich bringt.

25.08.2023 | Stand: 20:50 Uhr

Normalerweise geht sie langsam los, die Pilzsaison. Heerscharen von Sammlern warten auch im Ostallgäu darauf, wieder mit Korb und Messer in die Wälder ziehen und schmackhafte Pilze mit nach Hause bringen zu können. So ist es in diesen Tagen und Wochen eigentlich. Nicht in diesem Jahr.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser AZ Plus Angebot testen. Wenn Sie bereits AZ Plus Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein.