Polizei löst Großparty mit 500 Jugendlichen in Marktoberdorf auf

23.07.2021

Die Polizei hat am Freitag vor einer Woche eine Feier mit rund 500 Jugendlichen am Kuhstallweiher in Marktoberdorf aufgelöst. Wie erst in den vergangenen Tagen bekannt wurde, hatten sich dort Marktoberdorfer Schüler spontan getroffen, um ihren Schulabschluss zu feiern. Hinzu kamen junge Erwachsene auch aus dem weiteren Umkreis. Da Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen weiterhin aufgrund der Corona-Regeln verboten sind, sah die Polizei keine andere Möglichkeit, als die Party aufzulösen. Von Schülerseite ist von einer „großen Enttäuschung“ zu hören. Über ein generelles Feierverbot an Kuhstall- und Ettwieser Weiher denkt man bei der Stadt noch nicht nach. Allerdings sei die Vermüllung der Badeplätze ein zunehmendes Problem.

Landwirt gab der Polizei einen Hinweis

Die Marktoberdorfer Polizei erhielt am Freitag vergangener Woche kurz vor 17 Uhr von einem Landwirt die Mitteilung, dass sich am Kuhstallweiher eine größere Feier anbahne. Eine Streife fuhr kurz darauf dorthin und stellte fest, „dass nach und nach viele junge Leute kamen und der Parkplatz am Weiher bereits voll war“, wie der Marktoberdorfer Polizeichef Helmut Maucher sagt.

Polizei bittet um Unterstützung

Als die Zahl der Jugendlichen am Kuhstallweiher auf mehrere Hundert angewachsen war, forderte die Polizei Marktoberdorf Unterstützung von Bereitschaftspolizisten an. Die Einsatzzentrale in Kempten hatte dieses Angebot gemacht. Insgesamt neun Streifenbesatzungen mit etwa 25 Beamten machten sich am frühen Abend auf den Weg zum Weiher bei Kohlhunden. Dort waren es laut Maucher mittlerweile „etwa 500 Leute“, die feiern wollten.

Corona-Regeln untersagen das Feiern

Laut geltender Infektionsschutzverordnung ist das Feiern auf öffentlichen Plätzen und Anlagen untersagt. Die Party am Kuhstallweiher war zudem nicht angemeldet. Laut Polizeichef Maucher hatten die Beamten insofern keine andere Wahl, als die Party aufzulösen. Um 19.30 Uhr hieß es dann: Kuhstallweiher wieder frei. Weil sich ein großer Teil der Jugendlichen vom Kuhstall- zum Ettwieser Weiher aufmachte, verbot die Polizei auch dort das Partymachen. Die Beamten sprachen etwa 30 Platzverweise aus.

Der Kuhstallweiher ist ein Idyll für Erholungssuchende – und beliebt als Ort für Partys. Bild: Heinz Budjarek

Wieviel Leute waren am Kuhstallweiher?

Am Kuhstallweiher mit dabei war die 17-jährige Laura Stegmann. Sie wollte mit ihren Freunden aus dem Gymnasium ihr Abitur feiern. Nach der Zeugnisvergabe am Vormittag im Modeon habe man sich kurzfristig zu der Party entschlossen. Etwa die Hälfte des Abiturjahrgangs sei dann am Weiher gewesen, dazu jüngere Jahrgangsstufen und Jugendliche anderer Schulen. Stegmann bestätigt den Ablauf der Ereignisse. Allerdings schätzt sie die Zahl der Feiernden auf lediglich „200 bis 300 Leute“.

Schülerin: "Das Ganze ist sehr deprimierend"

„Der Abend war schon eine Enttäuschung. Schließlich sollte das ja unsere Abi-Feier sein“, sagt Stegmann. Sie habe nicht gewusst, dass das Feiern im Freien verboten ist. Zudem haben niemand erwartet, dass so viele Leute kommen. „Alles, was wir zu unserem Schulabschluss geplant hatten, wurde wegen Corona abgesagt. Und dann noch die geplatzte Feier. Das Ganze ist schon sehr deprimierend“, sagt Stegmann.

Polizei hatte keinen Spielraum

Polizeichef Maucher kann die Bedürfnisse der Jugendlichen nachvollziehen. „Corona hat den Schülern ihre Jugend geraubt. Und dann wollen sie nach Lockdown und allem einfach ihren Schulabschluss feiern – dafür habe ich volles Verständnis.“ Nur sei das derzeit leider verboten, sagt Macher. Die Polizei müsse die vorgegebenen Verordnungen durchsetzen – und sitze damit zwischen allen Stühlen. „Wir können es niemandem recht machen. Und für die Jugendlichen sind wir dann die bösen Partycrasher, das ist uns bewusst“, sagt Maucher. Dabei versuche die Polizei durchaus mit Augenmaß zu reagieren. „Aber bei einer nicht angemeldeten Party mit 500 Leuten, vielen Autos und Alkohol ohne Ende, haben wir keinen Spielraum.“

Beliebte Party-Hotspots in Marktoberdorf

Es ist nichts Neues, dass Kuhstall- und Ettwieser Weiher im Sommer Treffpunkt für Schulabschlussfeiern und andere Partys werden. Mit den entsprechenden Folgen: Müll und Lärm. Die Stadt arbeitet seit Jahren eng mit Schulen und Polizei zusammen. Man wolle Jugendliche und Eltern sensibilisiren und unnötige Konflikte vermeiden, sagt Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell. Das funktioniere normalerweise. Doch dieses Jahr sei das Ergebnis „unbefriedigend“, sagt Hell. „Da öffnet sich gerade ein Ventil nach fast eineinhalb Jahren, in denen vor allem Kinder und Jugendliche in jeder Hinsicht massiv eingeschränkt worden sind.“

So sieht es am Kuhstallweiher nach einer Feier aus: Müll überall. Bild: Gabriele Sigl

Ein zunehmendes Problem ist laut Hell „die regelrechte Vermüllung von Liegewiese und Parkplatz“. Mitarbeiter des Bauhofes entfernen jeweils am Morgen nach den Feiern „Unmengen von Müll und Glasscherben“. Das bedeute auch einen erheblichen finanziellen Aufwand. An ein generelles Party-Verbot an den beliebten Weihern denke die Stadt derzeit nicht, sagt Hell.

Stadt setzt auf Aufklärung

Im Rathaus setze man zunächst weiter auf Aufklärung. „Jugendliche müssen sich treffen können und auch mal laut sein dürfen“, sagt Hell. Gleichwohl müssten Regeln eingehalten werden. Sollte dies nicht funktionieren, wäre die Stadt aber zu weitergehenden Maßnahmen gezwungen.

Hell bereiten jedoch weniger die Abschlussfeiern der Schulen Sorge, sondern, dass neuerdings auch junge Erwachsene aus dem weiteren Umkreis zum Feiern kommen. „Da geht es dann nicht nur um Müll, sondern auch um unkontrollierten Alkoholkonsum, Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz und Gewalt.“

