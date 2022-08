Großeinsatz: Badegäste am Elbsee evakuiert - Gleich zwei Vermisste gestern im Ostallgäu

Aufregung gestern im Ostallgäu: Am Elbsee wurde ein Badegast vermisst, ein Unfall befürchtet. Am Abend startete eine Vermisstensuche in Füssen nach einem Buben.

25.08.2022 | Stand: 14:28 Uhr

Gleich zweimal musste die Polizei im Ostallgäu gestern zu einer Vermisstensuche ausrücken - in beiden Fälle war die Sorge groß.

Am Elbsee bei Aitrang meldete am Nachmittag eine Frau ihren Lebensgefährten als vermisst. Die beiden waren gemeinsam beim Baden. Während die Frau das Restaurant am Elbsee aufsuchte, verschwand der 41-Jährige spurlos. Die Frau fand nach ihrer Rückkher nur noch sein Handy und eine seiner Badehosen am Badeplatz vor. Deshalb ging sie laut Polizei davon aus, dass ihr Freund ins Wasser gegangen sei und befürchtete einen Unfall.

Aufgrund ihrer Angaben leitete die Polizei sofort eine großangelegte Vermisstensuche ein, in deren Verlauf auch alle Gäste am Elbsee evakuiert wurden. Beamte, Rettungsdienst, Feuerwehr und Taucher der Wasserwacht waren im Großeinsatz - zudem suchte die Besatzung eines Rettungshubschraubers die Oberfläche des Sees ab.

Insgesamt waren schon rund 50 Einsatzkräfte an der Suche beteiligt, als der Vermisste nach kurzer Zeit unversehrt an seinen Badeplatz zurückkehrte. Er gab gegenüber den Rettern an, den Elbsee umlaufen zu haben.

Füssen: Zehnjähriger Junge vermisst - Polizei startet Suche

Am Mittwochabend kam es dann in Füssen zu einer weiteren Vermisstensuche nach einem gerade mal zehnjährigen Jungen. Eine Familie verlor den Buben laut Polizei im Westviertel der Stadt aus den Augen und konnte ihn über eine Stunde lang nicht wiederfinden.

Lesen Sie auch

Sieben bleiben verschwunden: Diese Vermisstenfälle in Kempten und Oberallgäu sind noch ungeklärt Wie die Suche abläuft

Die Polizei Füssen wurde gerufen und startete die Suche - die ebenfalls ein gutes Ende nahm. Noch am frühen Abend konnte der Junge gefunden werden. Er hatte sich laut Polizei lediglich verlaufen, sonst ging es ihm aber gut.

Werden Fälle von vermissten Kindern und Jugendlichen anders behandelt als die von Erwachsenen?

Bei Kindern und Jugendlichen liegt eine sogenannte „Vermissung“ bereits dann vor, wenn ihr Aufenthaltsort unbekannt ist und sie ihren gewohnten Lebenskreis verlassen haben. Bei Erwachsenen muss noch eine Gefahr für Leib und Leben dazukommen - wie im Fall des verschwundenen Mannes am Elbsee zu befürchten war.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.