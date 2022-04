Positiver Corona-Schnelltest: Ostallgäuer Landrätin Zinnecker ist in Quarantäne

Die Ostallgäuer Landrätin Maria Rita Zinnecker befindet sich aktuell in Quarantäne. Ein Corona-Schnelltest ist positiv ausgefallen.

08.04.2022 | Stand: 12:21 Uhr

Die Ostallgäuer Landrätin, Maria Rita Zinnecker, befindet sich in Corona-Quarantäne. Wie das Landratsamt Ostallgäu auf Nachfrage mitteilte, fiel bei ihr ein Corona-Schnelltest positiv aus.

Die Landrätin habe sich nun ins Homeoffice begeben, sagt Stefan Leonhart, Pressesprecher des Landratsamtes Ostallgäu. Das Ergebnis des PCR-Tests stehe noch aus.

Ländrätin Zinnecker fällt aus - Stellvertreter übernehmen Termine

Das Landratsamt äußerte sich nicht dazu, wie lange Zinnecker voraussichtlich ausfalle. „Termine werden solange von Stellvertretern übernommen“, sagt Leonhart. Noch am Montag hatte Maria Rita Zinnecker den bayerischen Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger in Aitrang enpfangen. Am kommenden Samstag wurde Zinnecker eigentlich zum Start des Hauptfeldes beim Radrennen in Schweinlang erwartet.

