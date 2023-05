Pro und Contra: Sollte Taubenfüttern in Marktoberdorf verboten werden?

Soll das Füttern von Tauben verboten werden? Diese Frage wird momentan in Marktoberdorf diskutiert. Unsere Redaktionsmitglieder sind geteilter Meinung.

23.05.2023 | Stand: 18:17 Uhr

Ja, findet unsere Redakteurin Theresa Osterried:

Eine Stadttaube hinterlässt im Jahr bis zu zwölf Kilogramm Kot. Dieser verdreckt nicht nur öffentliche Plätze wie den Marktoberdorfer Stadtplatz, sondern die Säure im Kot greift zudem Gebäudefassaden an. Wer die gurrenden Vögel füttert, der macht diese Situation noch viel schlimmer. Eine weibliche Taube kann pro Jahr im Schnitt viermal brüten. Wenn es genügend Futter gibt, sind das günstige Bedingungen für einen „Baby-Boom“ bei den Vögeln. Natürlich spielen dabei auch noch andere Faktoren eine Rolle, aber ausreichend Nahrung für den Nachwuchs ist schon mal ein guter Start. Des Weiteren profitieren nicht nur die Vögel von den Essensresten am Boden, sondern auch Ratten und Ungeziefer werden davon angelockt. Mit Blick auf Hygiene und Stadtbild sollte das Füttern von Tauben daher verboten werden. Tauben sind findige Vögel, sie kommen auch ohne menschliche Unterstützung zurecht.

Nein, findet unser Redakteur Dirk Ambrosch:

Von einer Taubenplage ist Marktoberdorf weit entfernt. Das räumen selbst Mitglieder des Stadtrates ein. Insofern würde ein städtisches Fütterungsverbot für die Tiere weit über das Ziel hinausschießen. Das schlechte Image der Vögel rührt vor allem daher, dass sie als Überträger von Krankheiten gelten. Doch zahlreiche Studien zeigen: Tauben sind in dieser Hinsicht nicht gefährlicher als Hund oder Katz’. Wer also nicht gerade mit einer Stadttaube kuschelt, muss in dieser Hinsicht keine Angst haben. Gegen ein offizielles Fütterungsverbot spricht auch ein praktischer Grund: Die Einhaltung der Vorschrift lässt sich kaum kontrollieren. Bleibt die Sache mit dem Taubendreck. Der ist ärgerlich und eklig, das stimmt. Aber wie wäre es, statt ein Verbot auszusprechen, einfach an die Vernunft der Tierfreunde zu appellieren? „Bitte nicht füttern.“ Die Marktoberdorfer kriegen das auch ohne Anordnung hin.