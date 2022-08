Prüfung mit Bravour gemeistert: Louis Hämmerle aus Wald gehört zu den besten Forstwirten

Louis Hämmerle schließt die Waldbauernschule mit Traumnoten ab. Nur wenige haben einen Einserschnitt. Ein Blick auf die Prüfungen und die Berufsaussichten.

Louis Hämmerle aus Wald (Ostallgäu) strahlt: Er hat als einer der drei Prüfungsbesten die Fortwirtsprüfung an der Bayerischen Waldbauernschule in Kelheim abgeschlossen. Hämmerle absolvierte seine Ausbildung im Forstbetrieb Ottobeuren mit Ausbildungsstelle in Obergünzburg. Kürzlich ist er zusammen mit drei Kolleginnen und 100 Kollegen in einer feierlichen Abschlussveranstaltung freigesprochen worden.

„Als gut ausgebildete Forstwirtinnen und Forstwirte werden Sie dringend benötigt, denn der Wald ist systemrelevant“, sagte Friedrich Nebl vom Bayerischen Forstministerium. Das zeigt sich besonders in diesen Wochen mit anhaltender Trockenheit und Bränden. (Lesen Sie dazu auch: Wie geht es den Wäldern im Ostallgäu? Experten nehmen Bäume unter die Lupe)

Eine anspruchsvolle Abschlussprüfung

Die Nachwuchskräfte aus ganz Bayern hatten sich einer anspruchsvollen Abschlussprüfung gestellt: Nach den schriftlichen Prüfungsteilen mussten sie in der Praxisprüfung ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen. Neben dem klassischen Prüfungsfach Holzernte waren Aufgabenstellungen zur Pflege eines jungen Eichenbestandes zu bewältigen und ein Hochsitz musste gebaut werden. Auch die Artenkenntnis wurde abgefragt.

Die Bayerische Waldkönigin Antonia Hegele, die selbst Forstwirtschaftsmeisterin ist, ermunterte die jungen Forstwirtinnen und Forstwirte, selbstbewusst ihren Beruf auszuüben. Die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten Preise. 13 Teilnehmer erreichten einen Einserschnitt.

