Wo kommen die PV-Anlagen in Aitrang hin?

Mehrere Standorte kommen für Freiflächen-PV-Anlagen in Aitrang infrage. Nun prüft die Gemeinde, wie es in Sachen regenerativen Energien weitergehen soll.

Der Gemeinderat Aitrang hat sich in den vergangenen Monaten nichtöffentlich bereits mehrfach mit regenerativen Energiequellen wie PV-Anlagen und Windenergie beschäftigt, gab Bürgermeister Michael Hailand in der jüngsten Gemeinderatssitzung bekannt. Nichtöffentlich deshalb, weil bei PV-Anlagen privates Grundeigentum betroffen ist. Und vom Regionalen Planungsverband Allgäu wurde empfohlen, bestimmtes Kartenmaterial für die Ausweisung von Vorranggebieten für Windkraftanlagen vorerst nur nicht-öffentlich zu verwenden.

PV-Anlagen in Aitrag - mehrere Gebiete eignen sich

Im Februar 2022 wurde beschlossen, ein Standortkonzept für Freiflächen-PV-Anlagen im Gemeindegebiet auszuarbeiten. Dieses hat nun das Ingenieurbüro Sing im Gemeinderat vorgestellt. Mehrere Flächen im Gemeindegebiet eignen sich für größere und damit wirtschaftliche PV-Anlagen.

Für ihre Verwirklichung müsste der Flächennutzungsplan geändert und ein Bebauungsplan aufgestellt werden. Inzwischen ist auch erlaubt, an Hauptschienenwegen in einem Abstand von bis zu 200 Metern PV-Anlagen ohne gemeindliche Bauleitplanung zu errichten. Das wird auch in Aitrang möglich sein. Demnächst soll öffentlich beraten werden, ob die Gemeinde zusammen mit Grundeigentümern, einem Projektentwickler und Gemeindebürgern ein kommunal Freiflächen-PV-Projekt umsetzen soll.

Das sind die nächsten Schritte beim PV-Projekt in Aitrang

Inzwischen hat auch der Regionale Planungsverband empfohlen, seine Planungen für Windkraft öffentlich zu machen. Im Gemeindegebiet habe der Planungsverband fünf Vorranggebiete identifiziert, sagte Hailand und stellte sie auf einem Lageplan vor. Er gab bekannt, dass der Gemeinderat im Februar der Planung des Planungsverbands grundsätzlich zugestimmt habe. Mit Ausnahme der Fläche im Bereich Elbsee, die als Naherholungsgebiet zählt, könne die Planung fortgeführt werden.

Gemeinderat befürwortet Planungen - mit einer Ausnahme

Im Bereich Heiligenwald soll bei der Planung besonders auf das Wasserschutzgebiet geachtet werden. Dies Beschluss werde dem Planungsverband mitgeteilt. Im Bereich Elbsee werde zudem von der Allgäuer Moorallianz geprüft, ob Windkraftanlagen mit den Zielen der Moorallianz vereinbar sind. Auch für Windenergie soll bald beraten und abgestimmt werden, ob die Gemeinde in ein kommunales Betreibermodell wie vom Ingenieurbüro Sing vorgestellt einsteigt. Eine interkommunale Zusammenarbeit wird geprüft.

Interkommunale Zusammenarbeit soll geprüft werden

Hailand gab zudem bekannt, dass die Bücherei Aitrang 2022 ein sehr gutes Betriebsergebnis erzielt habe. Die Zahl der Leser erhöhte sich von 680 (2021) auf 717 aktive Leser. Es wurden 18.424 Ausleihen getätigt; 3412 mehr als im Jahr zuvor. Das gute Ergebnis sei sicherlich auf „das großartige Engagement“ der Bücherei-Leiterin Anni Arndt mit ihrem ganzen Team zurückzuführen, die zahlreiche Aktionen veranstaltet hätten. Dafür dankte er dem gesamten Team.

