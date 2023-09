Sie machen Krach für ihre „Vision“

250 Menschen demonstrieren am Samstag in Marktoberdorf für Frieden und Freiheit. Dabei skandieren sie Slogans von AfD-Plakaten.

30.09.2023 | Stand: 19:22 Uhr

„Frieden“, brüllt ein Mann in gelber Warnweste. „Freiheit, Selbstbestimmung“, schallt es aus der Menge zurück. Etwa 250 Menschen sind am Samstagnachmittag am Schulzentrum in Marktoberdorf zusammengekommen, um mit Plakaten, Pfeifen und Trommeln für ihr Anliegen „Vision Frieden und Freiheit“ zu demonstrieren.

Veranstaltet wird die Demonstration von dem Zusammenschluss "Marktoberdorf Zam"

Der Zusammenschluss "Marktoberdorf Zam" hat die Veranstaltung ins Leben gerufen. Nach Angaben der Organisation verbirgt sich dahinter eine „lose Bürgerinitiative“, die sich in der Corona-Zeit gebildet hat. Sie veranstalten zudem die Montagsspaziergänge in Marktoberdorf. Laut Organisatorin Regina Echtler haben sich der Demonstration Montagsspaziergänger und sogenannte Freiheitstrommler aus dem ganzen Allgäu angeschlossen, genauso wie die „Freien Allgäuer“ und der "Leuchtturm ARD".

„Wir haben den Eindruck, dass unser Land von einer Krise in die nächste schlittert“, sagt Regina Echtler. Die Politik nehme die Ängste und Sorgen der Bürger nicht ernst. Die Demonstration sei der Versuch, gehört zu werden: „Es braucht mehr Kommunikation zwischen Politik und Bürger“.

Die Teilnehmenden sprechen sich unter anderem gegen die "Kriegstreiberei der Grünen" aus

Die Teilnehmer gehen für ganz unterschiedliche Anliegen auf die Straße. Die einen sprechen sich auf ihren Plakaten gegen „Genexperimente“ aus, andere machen ihrem Unmut gegen die Ampel-Regierung, besonders gegen die Grünen, Luft. Viele möchten die deutsche Unterstützung im Ukraine-Krieg beenden, fordern auf Plakaten: „Nein zum Krieg“ und zur „Kriegstreiberei der Grünen“. Die meisten vereint jedoch Misstrauen und Wut gegen die Ampel-Regierung und „die“ Medien.

Während sie durch die Marktoberdorfer Innenstadt ziehen, skandieren die Demonstrierenden Slogans, die auch die rechte Partei Alternative für Deutschland (AfD) auf ihren Wahlplakaten nutzt, wie „Diplomaten statt Granaten“ und „Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung“. Laut Veranstalterin Regina Echtler habe die AfD Slogans aufgegriffen, die die Corona-Spaziergänger seit Jahren verwendeten. Bei dieser Veranstaltung habe es auch keinen Redner von der AfD gegeben.

Der evangelische Pfarrer Klaus Dinkel-Gassert hat eine Ein-Mann-Gegendemo gestartet

Laut Holger Stabik, Pressesprecher der Polizei Schwaben/Südwest, ist die Veranstaltung friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen. Als der Zug in die Bahnhofstraße einbiegt, läuten auf einmal die Glocken der evangelischen Johanneskirche. Vor der Tür steht der evangelische Pfarrer Klaus Dinkel-Gassert und hält ein Plakat mit der Aufschrift „Glockenklang gegen Rattenfang“. „Ich zeig‘ dich an!“, brüllt ein Teilnehmer den Pfarrer wutentbrannt an.

