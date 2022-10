Darum sind Radrennen in Günzach bei Olympiasiegern und Weltmeistern so beliebt

Seit 30 Jahren werden im Günztal und darüber hinaus Radrennen veranstaltet. Sie zieht viele prominente Sportler an. Klaus Görig erinnert sich an die Anfänge.

27.10.2022

Regen und Schneefall. Die Strecke matschig. Die Fahrer verschlammt von oben bis unten. Es war ein Tag, der so überhaupt nicht zu einem Radrennen einlud. Und doch stiegen ein paar Unentwegte auf den Sattel. Niemand konnte damals ahnen, dass sich daraus eine Erfolgsgeschichte sondergleichen entwickeln sollte. Es war der 27. Oktober 1992, als in Günzach das erste Lizenz Radrennen ausgetragen wurde.

Dieser Profi siegt bei der Geburtsstunde der Radrennen in Günzach

Schon zur Geburtsstunde tummelten sich bekannte Größen des Radsports im Günztal. Vielleicht war es ein Glücksfall, dass auf der vier Kilometer langen Runde mit Josef Holzmann ein prominenter Fahrer gewann. Er war zu jener Zeit Profi bei Post Köln Telekom. Durchaus denkbar, dass er mit der Veranstaltung derart zufrieden war, dass er in seinen Kreisen dafür warb. Allerdings war nach zehn Rennen schon wieder Schluss mit Mountainbike.

Die Macher konzentrierten sich fortan auf Straßenrennen, Kriteriumrennen und Zeitfahren. „Die haben Günzach in ganz Deutschland bekannt gemacht“, sagt Klaus Görig. Von 1992 bis 2009 organisierte er für den TSV Günzach federführend die Wettbewerbe. Aus diesem ging der Radsportclub Allgäu hervor, dem Görig nach wie vor als Chef vorsteht. Sage und schreibe 75 Lizenz Rennen sind es seitdem geworden.

Von Schweinlang aus zur Tour de France

Dabei konzentriert sich der RC längst nicht mehr allein auf Günzach. Es gibt das Zeitfahren in Reinhardsried, Rennen in Pinswang mit dem SV Pinswang und das Kriterium in Obergünzburg gemeinsam mit dem TSV Obergünzburg. Und dann ist da das inzwischen legendäre Rennen rund um Schweinlang. Von überall her kommen die Sportlerinnen und Sportler und sind stets aufs Neue begeistert von der Runde in malerischer Landschaft, von den Fans, von den vielen Helfern. Zweimal lief die Bayern Radrundfahrt durch Günzach und Obergünzburg, zwei deutsche Meisterschaften wurden ausgetragen, achtmal die Rad Bundesliga, 14 bayerische und 30 schwäbische Meisterschaften.

Görig führt über alle akribisch Buch und kommt so auf insgesamt rund 18.000 Radsportler. Darunter war auch die deutsche Elite. Hanka Kupfernagel zählte dazu, Trixi Worrak, John Degenkolb, Emanuel Buchmann, Phil Bauhaus, Rick Zabel, Maxi Schachmann, Pascal Ackermann, Michael Schwarzmann. Und natürlich Lisa Brennauer. Die Duracherin gehört zu den Gründungsmitgliedern des RC Allgäu und krönte ihre glanzvolle Karriere mit olympischem Gold und Weltmeistertiteln.

Warum Görig eigentlich ein Späteinsteiger ist

Dabei war Görig vergleichsweise spät zum Radsport gekommen. Er spielte im TSV Günzach zuvor Tischtennis und Fußball. Erst 1987 kaufte er sich das erste Rennrad, „seitdem ist das mein Ding“.

Zu dieser Zeit gab es das Günzpokal-Radrennen mit den Gemeinden Kraftisried, Günzach, Obergünzburg, Ronsberg und Markt Rettenbach. Zwischen 1988 und 2003 gewann der TSV Günzach dieses Radrennen in der Mannschaftswertung zehn Mal.

Zu den besten Radsportlern des Günztals gehörten Harald Vogler, ein ausgezeichneter Triathlet vom TSV Obergünzburg, und die Günzacher Willi Koller, Hubert Lerf und Helmut Brecheisen. „Die Begeisterung für den Radsport ging für mich dann weiter.“ Sein erstes Trainingslager organisierte Görig in Griechenland. Als er vom TSV-Vorsitzenden Franz Denlöffel gefragt wurde, ob er die Sparte Rad/Ski übernehmen wolle, überlegte er nicht lange und sagte zu. Dabei war er auch als Triathlet für den TSV Obergünzburg unterwegs und hat viele bekannte Ironman-Strecken in Deutschland und international absolviert.

All diese Erfahrungen flossen letztendlich in die Organisation der Radrennen ein. Sie schreiben seit dem Jahr 1992 „eine tolle Erfolgsgeschichte für solch einen Ort. Aber es ist nur möglich, wenn alle mithelfen: Verein, Landkreis, Gemeinden, Feuerwehren, Rotes Kreuz, Anlieger und die Sponsoren.“

Die Bilanz nach 30 Jahren Radrennen

Wieder blickt Görig in die Listen: 10.000 Fotos gemacht, 500 Siegerehrung ausgeführt, 1500 Blumensträuße verteilt. Aber es sind auch die vielen Begegnungen und Erinnerungen, die Görig nicht missen möchte.

Nach einem Radrennen trank er mit Sechstageprofi Andreas Kappes noch ein Bierchen. Oder als der mehrfache Schweizer Weltmeister Bruno Risi ins Ziel kam, gingen dessen Frau und Kinder zum Spielplatz in Günzach. Bei der Rad-WM in Florenz durfte Görig in den eigentlich abgesperrten Bereich des Bunds Deutscher Radfahrer und unterhielt sich gut eine Stunde lang mit BDR-Präsident Rudolf Scharping über den Radsport.

Das lässt die großen Radsportler staunen

„Für mich ist es schön, wenn die Sportler nach dem Rennen sich bei uns bedanken. Das ist eine schöne Wertschätzung. Oder wenn wir mit allen Helfer gemeinsam zusammen hocken und ratschen“, sagt Görig. Das größte Kompliment sei, wenn ein Sportler sage, er könne es nicht verstehen, wie so ein kleiner Verein es schafft, solche großen Rennen jedes Jahr auf die Beine zu stellen.

Das jüngste Kind des Radsportclubs ist die Tour de Allgäu, die seit diesem Jahr ausgetragen wird. Und auch für die gab es viel Lob. So schrieb der Sieger Jan Hugger: „Herzlichen Glückwunsch zur erfolgreichen Premiere! Endlich mal wieder ein Veranstalter mit Mumm, dem Blick nach vorn und mit Mut für was Neues!“

Görig sagt über sich selbst: „Ich bin Veranstalter aus Leidenschaft. Aber es geht nur, wenn alle zusammenhalten.“

