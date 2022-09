Rätsel aus Obergünzburg gelöst: Das geschah mit den Kriegspferden an der Front

Vor Kurzem warf ein Foto Fragen auf: Was geschah mit Pferden, die vom Ostallgäu an die Front geschickt wurden? Ein Marktoberdorfer kennt eine mögliche Antwort.

01.09.2022 | Stand: 05:30 Uhr

Das „ungelöste Rätsel aus vergangener Zeit“, das sich vor Kurzem in Obergünzburg aufgetan hat (wir berichteten), könnte nun gelöst sein. Ein Foto von 1942, auf dem zwei Schimmel an der Eismeerfront zu sehen sind, fand seinen Weg in die Zeitung. Bauern aus dem Ostallgäu mussten ihre Pferde für den Kriegsdienst abgeben. In Obergünzburg kam die Frage auf, was dann wohl mit den Tieren geschehen ist. Es schien, als bliebe die Antwort darauf verborgen, doch ein Anruf erreichte unsere Redaktion – und damit eine faszinierende Geschichte.

