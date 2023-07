Wieviel Dividende die Raiffeisenbank Aitrang-Ruderatshofen den Mitgliedern zahlt

Raiffeisenbank Aitrang-Ruderatshofen zieht sehr positive Bilanz. Die Bilanzsumme und das Kreditgeschäft nehmen zu. Was den Mitgliedern überwiesen wird.

04.07.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Das Geldinstitut sei ordentlich durch das von Krisen geschüttelte Jahr 2022 gekommen. Dies stellte Robert Bräckle, Vorstand der Raiffeisenbank Aitrang-Ruderatshofen, auf der Generalversammlung der Genossenschaftsbank im Ruderatshofener Gasthof Walburg fest. Zum Thema Finanzen passend informierte – nach der Vorstellung der Jahresbilanz – der frühere Marktoberdorfer Polizeichef Gerhard Kreis über aktuelle Betrugsmaschen.

Bräckle erläuterte das allgemeine wirtschaftliche Umfeld, in dem sich die Raiba im Vorjahr befand. Es sei geprägt gewesen vom Ukraine-Krieg – Stichwort Energielieferungen – und einer hohen Inflationsrate. Im Agrarbereich habe sich die Ertragslage verbessert. „Die kleine Bank ist gekennzeichnet durch die große Tatkraft der Mitarbeiter“, lobte er wie auch sein Vorstandskollege Franz Brugger ein ums andere Mal die 14 Mitarbeiter, von denen etliche in Teilzeit tätig sind. Um es Bankräubern künftig noch schwerer zu machen, werde man – wie andere Banken in der Region – demnächst ein Färbesystem in die Geldautomaten einbauen, das bei Angriffen oder Sprengung die Geldscheine durch Einfärben unbrauchbar mache.

So sieht es bei den Kundeneinlagen aus

Vorstand Brugger zeigte sich „insgesamt sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung“. Das Betriebsergebnis, also die Erträge, vermindert um die Aufwendungen, lag mit 0,88 Prozent genau im Durchschnitt der Banken im Genossenschafts-Verband Bayern (GVB). Neben der Bilanzsumme nahmen auch die Einlagen von und die Kredite an Kunden zu (siehe Infokasten).

Schwieriger wurde nur die Entwicklung beim privaten Hausbau aufgrund der gestiegenen Kosten. Andererseits stellte Brugger erleichtert fest: „Das böse Wort Negativzins gibt es nicht mehr!“

Aufsichtsratschef Johann Karl Häring berichtete über die regelmäßigen Sitzungen des Aufsichtsgremiums mit dem Vorstand. Auch er freute sich über die positive Entwicklung der Bank mit ihren 669 Mitgliedern. Das sind immerhin zehn mehr als im Jahr davor.

RaiBa Aitrang-Ruderatshofen Zufrieden über den Erfolg ihrer Raiffeisenbank Aitrang-Ruderatshofen im Jahr 2022 rahmen die beiden Vorstände Robert Bräckle (rechts) und Franz Brugger ihren Aufsichtsratschef Johann Karl Häring auf der Generalversammlung ein Bild: Anton Reichart

Der Vorstand schlug vor, von den 128.800 Euro Jahresüberschuss rund 21.000 Euro in Form einer vierprozentigen Dividende an die Mitglieder auszuzahlen und den Rest den Rücklagen zuführen. Ein Mitglied fragte, warum bei der Ertragslage nicht mehr Dividende gezahlt werde. Franz Brugger wies bei der Verwendung des Jahresüberschusses darauf hin, dass gerade ein höheres Eigenkapital auch bei wohl künftig kommenden EU-Anforderungen dazu verhelfe, dass eine Fusion mit anderen Geldinstituten vermieden werden kann.

Wie der Bürgermeister von Ruderatshofen reagiert

Ruderatshofens Bürgermeister Johann Stich führte die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat durch. „Wir sind dankbar, dass es diese Bank in unseren Orten gibt“, bezog er seinen Aitranger Bürgermeister-Kollegen Michael Hailand mit ein. Passend zur Finanzbranche kramte Marktoberdorfs Ex-Polizeichef Gerhard Kreis bei seinem Vortrag „Betrugsprävention – aktuelle Betrugsmaschen“ nahezu unglaubliche Betrugsmaschen aus seinem reichen Erfahrungsschatz hervor: Dabei waren sowohl Schockanrufe und Anrufe angeblicher Polizeibeamter als auch Enkel-, Bekannten-, Verwandten-Trick und vieles mehr.

Seine Bitte an die Bankmitarbeiter: Bei Zweifeln Kundinnen und Kunden nach dem Verwendungszweck für hohe Bargeldabhebungen fragen und eventuell Kontakt zu nahen Verwandten der Kunden aufnehmen. Privatleuten empfiehlt Kreis, bei unbekannten Aufforderungen auf keinen Fall Bankdaten herauszugeben.

Das sind die wichtigsten Zahlen der Bilanz

Bilanzsumme 84,4 Mio. Euro (+ 5,1 Mio. Euro bzw. +6,4 Prozent/liegt über dem GVB-Durchschnitt von + 3,9 Prozent)

Kunden- und Verbund-Einlagen 103,2 Mio. Euro (+ 4,4 Mio. Euro bzw. 4,5 Prozent/liegt über dem GVB-Durchschnitt von 0,8 Prozent)

Gesamtkredite 66,5 Mio. Euro (+ 2,3 Mio. Euro bzw. + 3,6 Prozent)

Eigenmittel 7,6 Mio. Euro (8,54 Prozent der Bilanzsumme)

Gesamtkapitalquote 21,1 Prozent (überdurchschnittlich gut)

Jahresüberschuss 128.000 Euro

Dividende 4 Prozent bei 669 Mitgliedern mit 2.056 Geschäftsanteilen

