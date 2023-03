Von Marktoberdorf direkt nach Rom: Diese Musikstars treten in der Musikakademie auf

Dirigent Wilhelm Keitel gibt mit Rammstein-Arrangeur Sven Helbig ein Konzert in der Musikakademie. Es handelt sich dabei um keinen klassischen Auftritt.

12.03.2023 | Stand: 11:30 Uhr

Der Marktoberdorfer Dirigent Wilhelm Keitel hat schon mit vielen Superstars zusammengearbeitet: mit dem Filmkomponisten und zweifachen Oscarpreisträger Hans Zimmer sowie mit Nick Phoenix und Thomas Bergersen, die unter anderem Musik für Harry Potter, Avatar und Star Wars produziert haben. Nun steht eine neue Kollaboration an: nämlich mit Sven Helbig. Der Dresdner Komponist arbeitet seit 17 Jahren eng mit Rammstein sowie den Pet Shop Boys zusammen. Ende März steht nun ein Projekt in Marktoberdorf an – zusammen mit dem Vokalensemble Animato und unter der Leitung von Wilhelm Keitel.

