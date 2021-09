Randalierer zerstören Netzschaukel im Kindergarten in Bertoldshofen

Unbekannte brachen in den Außenbereich des Kindergartens in Bertoldshofen ein und machten eine Schaukel kaputt. Zeugen sollten solche Vorfälle sofort melden.

22.09.2021 | Stand: 16:30 Uhr

Randalierer haben eine Schaukel des Kindergartens in Bertoldshofen zerstört. Die Polizei vermutet, dass Jugendliche am vergangenen Wochenende in das Gelände des Kindergartens eingedrungen sind. Dabei zerschnitten sie eine Netzschaukel in Außenbereich.

Neue Schaukel in Bertoldshofen: Kosten in Höhe von 1.300 Euro

Die Schaukel muss nun ersetzt werden, was Kosten in Höhe von 1.300 Euro verursacht. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 08342/96040 zu melden. Zudem bittet die Polizei Marktoberdorf die Menschen, solche Vorfälle wenn möglich sofort über die Notrufnummer 110 zumelden.

