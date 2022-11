26-Jähriger brettert mit über 200 km/h über die B16 bei Steinbach

Eine Polizeikontrolle hat einen 26-jährigen Autofahrer mit über 200 km/h auf der B16 erwischt. Dem jungen Mann droht nun ein saftiges Bußgeld.

02.11.2022 | Stand: 14:45 Uhr

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung am Dienstagnachmittag wurde auf der B16 zwischen Heggen und Steinbach ein Pkw BMW Alpina mit 203 km/h gemessen. Eine Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und konnte den 26-jährigen Fahrer in Roßhaupten anhalten. Den jungen Fahrer erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 700 Euro sowie ein dreimonatiges Fahrverbot.

Polizei Marktoberdorf bittet um Zeugenhinweise

Des Weiteren bittet die Polizei Marktoberdorf unter der 08342 96040 um Hinweise, ob durch das Fahrverhalten des 26-Jährigen auf der B 16 zwischen Marktoberdorf und Roßhaupten andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden.

