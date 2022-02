Unbewachte Mottfeuer lösen Feuerwehr-Großeinsatz im Ostallgäu aus

Vier Mottfeuer in einem Waldstück bei Reinhardsried waren unbewacht. 35 Feuerwehrler löschten die Feuer, um angesichts des Sturms einem Waldbrand vorzubeugen.

21.02.2022 | Stand: 13:15 Uhr

Am Sonntagabend ging die Meldung über ein sogenanntes Mottfeuer, also das Abbrennen von Daxen, die bei der Waldarbeit anfallen, bei der Integrierten Rettungsleitstelle in Kempten ein.

Die Feuerwehr Unterthingau fand bei der Überprüfung in einem Waldstück bei Reinhardsried dann sogar insgesamt vier solcher Holzerfeuer, die entgegen den Vorschriften unbewacht waren.

Unbewachte Mottfeuer: Was erwartet den Ostallgäuer Waldbesitzer nun?

Mit insgesamt 35 Feuerwehrlern wurden die Feuer gelöscht. Insbesondere bei den momentanen Starkwinden bestünde ansonsten die große Gefahr, dass die Feuer einen Waldbrand verursachen könnten. Der Waldbesitzer aus Günzach wird nun beim Landratsamt angezeigt, berichtet die Polizei Marktoberdorf.

Böschung in Stötten brennt

Zu einem weiteren Einsatz kam es in Stötten am Auerberg: Zwei Buben aus Stötten zündelten am Sonntagnachmittag am Mühlbach und setzten dadurch eine kleine Wiesenfläche von ca. 10 Quadratmetern in Brand, die von der Feuerwehr Stötten abgelöscht werden musste, wie die Polizei Marktoberdorf berichtete. Es entstand dadurch allerdings kein nennenswerter Sachschaden an der Wiese.

Mehr Polizei-Nachrichten aus der Region, Bayern und aus Deutschland laufend aktuell hier.

Lesen Sie auch