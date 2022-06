Rekordmann an der Orgel: Seit seinem elften Lebensjahr Organist in Sulzschneid

Schon 20 Jahre spielt Florian Steinacher in Sulzschneid Orgel. Dabei ist er selbst erst 31 Jahre alt. Sein Engagement beschränkt sich nicht auf das Instrument.

In der Kirche sitzen die Menschen in den Bänken und sehen nach vorn, wo ihr Pfarrer steht und die Messe hält. Sobald dann gesungen wird, spielt wie von selbst die Orgel und begleitet den Gottesdienst. Doch irgendjemand sitzt an dem Instrument und greift in die Tasten. In Sulzschneid (Ostallgäu) ist dieser Jemand Florian Steinacher – und das schon seit satten 20 Jahren. Dabei ist der Organist selbst erst 31 Jahre alt. Bereits als Elfjähriger sorgte er für die musikalische Untermalung der Messen. Nie gab es im Bistum Augsburg einen jüngeren Organisten. (Lesen Sie dazu auch: Seit 25 Jahren Mesnerin: Brunhilde Friedrich aus Thalhofen verpasst keinen Gottestdienst)

Mit einem Keyboard fing Steinachers Karriere an

Doch es war gar nicht die Orgel, an der Steinacher seine Musikkarriere begann. „Zu meiner Erstkommunion habe ich ein Keyboard geschenkt bekommen. Ich habe also mit neun Jahren zuerst damit angefangen“, erinnert sich Steinacher. Im Zuge der Kommunion wurde er Ministrant und fand bei seinen vielen Kirchenbesuchen Gefallen am Klang der Orgel.

Das erste Mal, dass ihn jemand fragte, ob er eine Messe spielen wolle, sei auf einem Ausflug der Ministranten gewesen. „Der damalige Kaplan in Sulzschneid, Michael Vogg, wusste, dass ich Orgelunterricht genommen habe und fragte mich, ob ich es nicht einmal ausprobieren will. Damals war ich aber zu schüchtern“, sagt der 31-Jährige und lacht. Doch die Idee machte die Runde und am Donnerstag, den 13. Juni des Jahres 2002, fragte Helmut Baur, der damalige Organist in Sulzschneid, Steinacher erneut, ob er den Gottesdienst begleiten wolle. Und dieses Mal traute er sich – mit gerade mal elf Jahren. „Von da an durfte ich die Donnerstagsmessen spielen“, sagt der begeisterte Musiker. Als Baur sein Amt niederlegte, übernahm der damals erst 13 Jahre alte Steinacher dann auch die Sonntagsmessen.

Inzwischen ist er vielfältig in der Kirche engagiert

„Dann kamen immer neue Aufgaben dazu“, sagt Steinacher. Inzwischen ist er Pfarrsekretär in Marktoberdorf, Kirchenpfleger in Sulzschneid und leitet dort den Kirchen- und Pankratius-Chor. „Ich bin da so reingerutscht und hatte zum Glück immer jemanden, der mir geholfen hat. So bin ich an meinen Aufgaben gewachsen“, sagt er. Als er zum Beispiel sein Amt als Kirchenpfleger übernahm, war die Kirchensanierung gerade im letzten Bauabschnitt – eine große Aufgabe für den wohl jüngsten Kirchenpfleger im ganzen Bistum Augsburg. „Ich wollte genau wissen, wie die Sanierung abläuft, statt einfach nur das nötige Geld zu überweisen“, sagt Steinacher. Das Wichtigste sei nämlich, dass die Messe an einem schönen Ort stattfinden kann.

Und auch die Gestaltung der Gottesdienste selbst liegt dem 31-Jährigen sehr am Herzen. Mit viel Hingabe plant er jedes Programm sorgfältig. Welche Lieder entsprechen dem heutigen Anlass? Passen die Lieder zueinander? Und vor allem: Ist genug Abwechslung geboten? „Ich will nicht einfach etwas aus dem Internet heraussuchen, ich möchte mir selbst Gedanken machen“, sagt Steinacher.

Was die Chöre angeht, ist es ihm besonders wichtig, Lieder auszusuchen, die zur Gruppe passen und nicht zu schwer sind: „Singen soll immer Spaß machen und nicht überfordern.“

Ein Überraschungsfest für 20 Jahre des leidenschaftlichen Einsatzes

Ursprünglich machte Steinacher eine Ausbildung zum Bürokaufmann. Nach einigen Jahren Arbeit in diesem Bereich widmete er sein Leben dann aber gänzlich der Kirche – aus Leidenschaft und mit bemerkenswertem Engagement. Zu seinem zwanzigjährigen Jubiläum als Organist veranstaltete die Kirchengemeinde Sulzschneid aus diesem Grund eine Überraschungsfeier für ihren Organisten. Nach einer Messe an einem Samstagabend, in der er sich „mit einem schönen Gottesdienst selbst beschenkt“ hatte, luden ihn Mitglieder der Pfarrgemeinde und seiner beiden Chöre zu einer Feier ins Pfarrheim ein. „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet. Das war wirklich eine schöne Überraschung“, sagt Steinacher freudig. Er habe eine Urkunde und eine Kohlezeichnung der Sulzschneider Orgel geschenkt bekommen und sich riesig gefreut. „Normalerweise stehe ich aber nicht so gerne im Mittelpunkt. Das ist das Schöne am Orgelspielen – ich werde gehört, nicht gesehen.“

