Deshalb sind die beiden Heimspiele so wichtig für Obergünzburgs Volleyballerinnen

Obergünzburgs Volleyballerinnen bestreiten am Samstag zu Hause einen Doppelspieltag. Warum es nicht gerade ist, die Tabellenführung zu verteidigen.

Nach dem 3:1-Sieg im vorletzten Auswärtsspiel der Saison bei der SG Bad Tölz/Isar-Loisach stehen die Volleyballerinnen des TSV Obergünzburg vor einem richtungsweisenden Wochenende. In der Landesliga Süd West erwartet der Ligaprimus am Samstag, 11. Februar, in der Sporthalle am Nikolausberg zwei starke Mannschaften. Neben dem FSV Marktoffingen gibt der Tabellenzweite TSV München-Ost seine Visitenkarte ab. Los geht es um 14.30 Uhr.

Warum die Volleyballerinnen alles für zwei Siege geben

„Wenn wir gewinnen, was ohnehin nicht ganz einfach werden wird, dann sollte es die halbe Miete auf dem Weg in Richtung Meisterschaft sein“, ist Außenangreiferin Sabine Boppeler überzeugt. Doch die beiden Hürden, vor denen die Allgäuerinnen stehen, sind hoch. Denn es kommt erschwerend hinzu, dass das Obergünzburger Team wie schon bei der SG Bad Tölz/Isar-Loisach vor eigenem Publikum nicht in Bestbesetzung auflaufen kann. Routinier Franziska Thaller fehlt ebenso wie Theresa Lohmüller, die weiterhin verletzt ist.

Im ersten Duell des Tages treffen die Günztalerinnen auf den FSV Marktoffingen. Das Hinspiel ging deutlich in drei Sätzen an den ungeschlagenen Spitzenreiter. Das Team aus dem Landkreis Donau-Ries liegt derzeit mit 18 Punkten auf Rang fünf. Jüngst kassierte es zwei Niederlagen gegen Aufsteiger Bad Grönenbach (2:3) und München-Ost (1:3).

Die Volleyballerinnen müssen über die Schmerzgrenze gehen

Überhaupt nicht einschätzen können die Obergünzburgerinnen den zweiten Gegner, den Tabellenzweiten aus der Landeshauptstadt. Sieben Punkte liegt München-Ost hinter Obergünzburg zurück. Beide Mannschaften stehen sich in dieser Spielzeit nun zum ersten Mal gegenüber. „Ich kann jetzt nicht pauschal sagen, dass sie stärker sind als Marktoffingen. Dennoch müssen wir unsere Kräfte einteilen. Wollen wir gewinnen, dann müssen wir 120 Prozent in beiden Matches geben“, schwört Sabine Boppeler das gesamte Team auf diese Aufgaben ein. Da wichtige Stammspielerinnen fehlen, ist es erforderlich, dass die Spielerinnen noch enger zusammenrücken müssen.

Welche Rolle die Fans spielen

Zwar gewann Obergünzburg am vergangenen Wochenende das Spiel in Bad Tölz mit 3:1, „allerdings war unser Auftritt überhaupt nicht locker. Die Sätze, bis auf den ersten Durchgang, waren auch immer knapp“, betont Boppeler. Dennoch ist sie überzeugt, dass die eigenen Zuschauer die Mannschaft wieder nach vorne pushen werden. „Die Fans und unsere Performance an diesem Tag sind entscheidend. Wir sind aber auch ehrgeizig genug, um weiterhin ungeschlagen zu bleiben“, sagt sie.

