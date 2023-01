Endlich wieder abrocken: Alles Wichtige zum Rockfrühling 2023 in Untrasried

In Untrasried findet 2023 nach drei Jahren Pause endlich wieder der Rockfrühling statt. Alle Infos zu Termin, Lineup und Tickets für das Festival gibt es hier.

31.01.2023 | Stand: 15:43 Uhr

In Untrasried findet bald der Rockfrühling 2023 statt. Nach drei jahren Corona-Pause kann das Festival in der 800-Einwohner-Gemeinde im Ostallgäu endlich wieder stattfinden. Der Rockfrühling ist laut den Veranstaltern eines der größten Rockfestivals Süddeutschlands.

Um das Event auf die Beine zu stellen, packt das ganze Dorf mit an. Ehrenamtliche vom Musikverein Untrasried, der Freiwilligen Feuerwehr Untrasried, dem Sportclub Untrasried, der Landjugend Untrasried und dem Schützenverein Untrasried kümmern sich jedes Jahr gemeinsam um Organisation, Aufbau und Durchführung des Festivals.

Hier gibt es alle Infos zu Termin, Programm, Tickets und mehr für den Rockfrühling 2023:

Termin: Wann findet der Rockfrühling 2023 in Untrasried statt?

Lineup und Programm: Welche Bands spielen wann beim Rockfühling 2023?

Wo kann man Tickets für den Rockfrühling in Untrasried kaufen?

Anfahrt: Wie kommt man zum Rockfrühling 2023 in Untrasried?

Termin: Wann findet der Rockfrühling 2023 in Untrasried statt?

Der Rockfrühling in Untrasried findet dieses Jahr am Wochenende des 31. März bis 1. April 2023 statt. Einige Wochen später findet in Görisried (Kreis Ostallgäu) das Festival Go to Gö 2023 statt.

Lineup und Programm: Welche Bands spielen wann beim Rockfühling 2023?

Das Lineup für den Rockfrühling 2023 steht bereits. Das ist das Programm für die einzelnen Tage:

Freitag, 31.3.2023 Nasvai Lost Eden Rock Olymp Stunnik

Samstag, 1.4.2023 Schreyner Shark Stunnik



Einlass ist ab 19 Uhr, die Bar schließt um 5 Uhr morgens. Einen genauen Zeitplan für die beiden Abende gibt es noch nicht.

Wo kann man Tickets für den Rockfrühling in Untrasried kaufen?

Einzeltickets für beide Tage gibt es bereits jetzt im Vorverkauf auf der Website des Rockfrühlings zu kaufen. Die Karten kosten an jedem Abend 15 Euro pro Person und kommen innerhalb von sieben bis 14 Tagen zuhause an. Kurz vor dem Festival kann es auch schneller gehen. Der Vorteil: Mit einem Ticket ist der Einlass laut den Veranstaltern garantiert. Karten gibt es aber auch an der Abendkasse. Lesen Sie auch: Auf diese Festivals und Open-Airs im Allgäu können wir uns 2023 freuen

Der Erlös des Festivals fließt in die Kassen der Vereine, die den Rockfrühling organisieren. Sie stecken das Geld vor allem in die Jugendausbildung. Ein weiterer Teil des Geldes wird außerdem an Allgäuer und internationale Organisationen gespendet.

So wird der Jugendschutz auf dem Rockfrühling in Untrasried gehandhabt:

Unter 16 Jahren: Jugendliche unter 16 Jahren haben keinen Zutritt zum Festival.

Jugendliche unter 16 Jahren haben keinen Zutritt zum Festival. Zwischen 16 und 18 Jahre: Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren dürfen bis 24 Uhr auf dem Rockfrühling bleiben. Eine Ausnahme gibt es mit der sogenannten Erziehungsbeauftragung. Eltern oder Erziehungsberechtigte können einer mindestens 21 Jahre alten Person eine Erziehungsbeauftragung für ihr Kind erteilen, damit dieses länger als 24 Uhr im Festzelt bleiben kann. Weitere Infos und die nötigen Formulare gibt es auf der Website des Rockfrühlings.

Anfahrt: Wie kommt man zum Rockfrühling 2023 in Untrasried?

Das Festivalgelände des Rockfrühlings 2023 liegt in der Dorfstraße direkt neben dem Sportplatz von Untrasried. Wer mit dem Auto kommt, kann das Festival eigentlich nicht verfehlen. Untrasried ist nicht direkt an Autobahnen oder Bundestraßen angeschlossen. Wer aus Ortschaften in der Nähe anreist, fährt am besten über eine Landstraße.

Aus Richtung Norden und Süden bietet sich beispielsweise die Anfahrt über die B19 oder die Autobahn A7 an. Man fährt dann an der Ausfahrt Dietmannsried ab und fährt weiter nach Untrasried. Aus Richtung Osten und Westen kann man die B12 nehmen und dann entweder auf der Autobahn oder der Landstraße weiter Richtung Untrasried fahren.

Fotos: So ging es in den letzten Jahren beim Rockfrühling in Untrasried ab

Der Rockfrühling in Untrasried lockt jedes Jahr rund 10.000 Musikbegeisterte ins Ostallgäu. Bilder vom letzten Festival im Jahr 2019 finden Sie in unserer Bildergalerie.

Alle Angaben ohne Gewähr. Stand 31. Januar 2023.