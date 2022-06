Rockiger Auftakt in Obergünzburg: Erstes Sommerkonzert im Go-in

Am Wochenende findet im Go-in in Obergünzburg das erste Sommerkonzert statt. Auftreten wird die Band Mixtape mit einigen Rock-Hits des vergangenen Jahrhunderts.

21.06.2022 | Stand: 16:53 Uhr

Im Go-in in Obergünzburg findet am Samstag, 25. Juni, das erste Sommerkonzert statt. Unter dem Namen Sommernachtskonzerte im Musikgarten möchte das Go-in den Sommer mit zahlreichen Bands gestalten. Den Anfang macht die Band Mixtape. Die Gruppe spielt die etwas anderen Rock-Hits des vergangenen Jahrhunderts. Herausgekommen ist eine kunterbunte Mischung aus noch nicht totgedroschenen Hits der Rock- und Popgeschichte, die sich immer noch bestens für jede schweißtreibende Live-Rock-Fete eignen. Auf der Setlist der Band stehen Songs von Talking Heads, Journey, Police, U2, Peter Gabriel, Neil Young, Midnight Oil, Texas, City, Eurythmics, Pretenders, Nazareth, Iggy Pop und vielen mehr. (Lesen Sie dazu auch: Das VEKTOL-Festival findet erstmals in Marktoberdorf statt)

Tickets gibt es ausschließlich an der Abendkasse

Einlass ist am 25. Juni ab 18 Uhr. Im Open-Air-Bereich warten ein Lagerfeuer und Essen vom Grill. Tickets gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Es herrscht freie Platzwahl. Der Außenbereich ist zu 80 Prozent überdacht. Selbst wenn das Wetter nicht mitspielt, findet das Konzert statt.

