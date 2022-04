Römerbad Marktoberdorf: Für den verstorbenen Vorsitzenden Geoffrey Cheeseman wird ein Baum gepflanzt

Zum Gedenken an Geoffrey Cheeseman pflanzen der Förderverein Römerbad und Marktoberdorfs Bürgermeister ein Apfelbäumchen. Cheesemans Verdienste sind riesig.

06.04.2022 | Stand: 09:00 Uhr

Zum Gedenken an seinen langjährigen Vorsitzenden Geoffrey Cheeseman hat der Förderverein Römerbad Marktoberdorf am Schutzbau in Kohlhunden nun einen Cheeseman-Gedächtnisbaum gepflanzt. Als Motor des Vereins habe er mit seinen vielen Helfern und dem guten Netzwerk dieses römische Erbe erhalten, hielt dabei Bürgermeister Dr. Wolfgang Hell fest.

„Dass wir hier in Marktoberdorf römische Wahrzeichen haben wie in Augsburg und diese spannenden Wahrzeichen der hohen römischen Zivilisation sehen und anfassen können, ist der Verdienst von Geoffrey Cheeseman mit seinem Netzwerk vieler Helfer und dem Förderverein“, sagte Bürgermeister Hell. (Lesen Sie dazu auch: Nachruf: Geoffrey Cheeseman ist tot. Marktoberdorf trauert um einen Förderer des Kulturlebens.)

Ab 2005 leitetete Geoffrey Cheeseman die Marktoberdorfer Römerfreunde

Dabei war es der Zufallsfund eines aufmerksamen Anwohners beim Bau der Umgehungsstraße von Kohlhunden, der im Jahr 2002 das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege auf den Plan rief. In der Folgezeit sammelte sich um Günther Kaltenegger eine Interessengemeinschaft zum Erhalt dieser Reste einer römischen Villa Rustica. Auch die Stadt war an deren Erhalt interessiert.

Geoffrey Cheeseman im Römerbad in Kohlhunden, dem er stets besonders verbunden war. Bis zuletzt war er Vorsitzender des Fördervereins. Bild: Andreas Filke (Archivbild)

Als Kaltenegger 2005 als Sprecher der Interessengemeinschaft zurücktrat, übergab der damalige Bürgermeister Werner Himmer beim Treffen der Römerfreunde deren Koordination an Geoffrey Cheeseman, der im gleichen Jahr als stellvertretender Leiter der Bayerischen Musikakademie in den Ruhestand getreten war. Der Förderverein Römerbad wurde gegründet und Geoffrey Cheeseman zu seinem Vorsitzenden gewählt.

"Ohne Cheeseman wäre der Schutzbau über dem Römerbad wohl nicht entstanden"

Mit Leib und Seele erfüllte Cheeseman diese Aufgabe bis zu seinem Tode. Ohne ihn wäre wohl auch der Schutzbau über dem Römerbad nicht entstanden, erinnerte sich Herbert Eigler, stellvertretender Vorsitzender des Vereins. Seine besondere Stärke sei gewesen, dass er die Menschen für die Sache begeistern, sie zur Mitarbeit motivieren konnte. Mit seinem Ideenreichtum sprach er auch die örtlichen Schulen an. So halfen Schüler der Grundschulen beispielsweise beim Anlegen des Weinbergs und der Trockenmauer, Berufsschüler beim Bau des Aussichtsturms mit. Gemeinsam mit dem Forstamt wurde unter anderem das Aburetum am Kuhstallweiher mit seinen besonderen Bäumen angelegt.

Auf dem Schutzbaugelände entstand auch eine Streuobstwiese. Und nun soll ein Apfelbäumchen an Cheesemans umfangreiches Wirken für die Römer in Marktoberdorf erinnern.